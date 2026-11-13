‘전 세계 1위’ 박성현, KLPGA 복귀 무산… 시드순위전 59위

사진=KLPGA 제공

전 여자골프 세계 1위 박성현의 한국여자프로골프(KLPGA) 복귀가 무산됐다. 내년 풀시드 획득에 실패했다.

박성현은 13일 전남 무안군 무안 컨트리클럽에서 끝난 KLPGA 2027 정규투어 시드순위전 본선에서 최종 합계 2언더파 286타를 기록했다. 참가자 127명 중 59위에 머물렀다.

시드전에서는 최종 순위 20위권에 들어야 내년 풀시드를 확보한다. 30위권은 제한된 숫자의 대회에 나설 수 있는 조건부 시드를 받는다. 하지만 박성현은 조건부 시드 확보조차 어려워졌다. 사실상 초청 선수 자격으로만 출전이 가능하다.

박성현은 KLPGA 대표 스타다. 2015년 3승, 2016년 7승을 거두며 맹활약했다. 이어 2017년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 무대로 향했다. 메이저 대회 US여자오픈과 KPMG 여자 PGA 챔피언십 등을 포함해 통산 7승을 거두며 한때 세계랭킹 1위에 오르기도 했다. 하지만 2019년 6월 월마트 NW 아칸소 챔피언십을 끝으로 우승이 없다.

정규투어 통산 4승의 마다솜이 이번 시드순위전에서 최종 합계 19언더파로 우승했다. 그는 “정규투어에서 우승한 지 꽤 오래됐다. 2027시즌에는 다시 한번 우승의 기쁨을 누리고 싶다”고 전했다.

이승민, 김나영, 정슬기, 황유나, 김소정, 홍지원, 황아름, 임지유, 정민서 등이 톱10에 오르며 내년 정규투어 시드를 손에 넣었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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