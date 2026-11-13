구자욱, MLB 도전 발판 “미국 에이전트 선임”… 현지 평가는 “나이·포지션 변수”

삼성 선수들이 지난 8일 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 5차전에서 승리해 우승을 차지한 뒤 구자욱을 헹가래 치고 있다. 사진=뉴시스

올 시즌 프로야구 삼성의 한국시리즈(KS) 우승을 이끈 구자욱(33)이 메이저리그(MLB) 진출의 발판을 마련했다. 미국 현지 에이전트를 선임했다는 소식이 나왔다.

MLB닷컴의 마크 파인샌드 기자는 13일 SNS를 통해 “올해 KS 최우수선수(MVP)를 차지한 한국의 33세 외야수 구자욱이 MLB 진출 가능성을 알아보기 위해 마코스포츠의 자론 롱을 에이전트로 선임했다”고 전했다. 다만 이와 관련한 공식 발표가 나오진 않았다.

2012년 삼성에 입단한 구자욱은 올 시즌까지 ‘원클럽맨’으로 활약했다. 올 시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻었다. 이날 한국야구위원회(KBO)는 FA 자격 선수 28명을 공시하며 구자욱의 이름을 포함했다. FA는 포스팅 시스템(비공개 경쟁입찰)을 거치지 않고 해외 구단과 협상할 수 있어 한층 유리하다.

구자욱은 통산 12시즌 동안 통산 타율 0.322 201홈런 984타점 1073득점 OPS(출루율+장타율) 0.900을 기록했다. 올 시즌에는 타율 0.371을 기록하며 생애 첫 리그 타격왕 올랐다.

부상도 그를 막을 수 없었다. 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 안고 뛴 이번 KS 5경기에서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 5득점 OPS 1.415로 맹활약했다. KS MVP에도 올랐다.

우승을 차지한 뒤 “미국 진출에 대한 꿈이 있다. 한번 도전해보고 싶다. 혹시 보고 계신 해외 에이전트가 계신다면 연락 한번 달라”고 말하기도 했다.

다만 현지에서 구자욱에 대한 평가는 높진 않다. MLB트레이드루머스는 이날 “구자욱은 의심할 여지 없이 훌륭한 시즌을 보냈지만 KBO리그의 경쟁 수준이 일본프로야구보다 낮다는 점은 고려해야 한다”고 했다.

그러면서 “적지 않은 나이와 코너 외야수라는 수비 포지션을 고려하면 MLB 구단들의 관심은 제한적일 가능성이 있다”며 “다만 그는 MLB 무대에 도전해보고 싶은 마음에 에이전트를 고용해 시장 반응을 살피고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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