프로야구, FA 시장 개봉박두… 구자욱·원태인 등 28명 공시

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프로야구 자유계약선수(FA) 시장이 개봉박두했다.

한국야구위원회(KBO)는 13일 2027년 FA 자격 선수 28명의 명단을 공시했다. 이날 공시된 FA 자격 선수 28명 중 권리 행사를 승인받은 선수들은 오는 17일부터 국내외 구단과 협상할 수 있다.

A등급이 6명, B등급이 14명, C등급이 8명이다. 이중 데뷔 후 처음으로 FA 자격을 얻은 선수는 15명이다. 재자격을 얻은 선수는 6명이다. 앞서 자격을 갖추고도 권리를 행사하지 않은 7명은 다시 시장에 나왔다.

구단별로는 KT와 SSG 랜더스가 6명씩으로 가장 많다. 삼성과 두산, 한화가 3명씩이다. KIA와 LG가 2명씩이다. 롯데와 NC, 키움은 1명씩 이름을 올렸다.

시선은 삼성의 한국시리즈 우승 주축 멤버인 구자욱과 원태인에게 쏠린다. 둘 다 A등급이다. 구자욱은 2022시즌을 앞두고 삼성과 맺은 5년 총액 120억원의 비FA 다년 계약을 맺으면서 이번에 처음으로 FA 자격을 획득했다. 원태인과 구자욱은 모두 해외 진출 가능성을 열어뒀다.

원태인은 우승 직후 해외 에이전트를 선임했다고 밝혔다. 구자욱도 이날 메이저리그(MLB) 진출을 타진하기 위해 현지 에이전트를 선임했다는 보도가 나왔다. FA 승인을 받으면 포스팅 시스템을 거치지 않고 해외 구단과 협상할 수 있다.

FA 권리를 행사하려는 선수는 15일까지 원소속 구단을 통해 KBO에 승인을 신청하면 된다. KBO는 16일 승인 선수 명단을 공시한다. 승인 선수는 17일부터 원소속 구단을 포함한 국내외 모든 구단과 계약을 논의할 수 있다.

구단별 외부 FA 영입 한도는 승인 선수 수에 따라 정해진다. 승인 선수가 10명 이하면 구단당 1명, 11~20명이면 2명, 21~30명이면 3명까지 다른 구단의 FA를 영입할 수 있다.

올해는 자격 선수가 28명인 만큼 한도는 최대 3명이다. 원소속 구단과의 재계약은 이 한도에 포함되지 않는다.

국내 다른 구단이 A등급 FA를 영입하면 원소속 구단은 직전 연도 연봉의 200%와 보호선수 20명 외 보상 대상 선수 1명, 또는 직전 연도 연봉의 300% 가운데 하나를 택한다.

B등급은 직전 연도 연봉의 100%와 보호선수 25명 외 보상 대상 선수 1명, 또는 직전 연도 연봉의 200%다. C등급은 보상선수 없이 직전 연도 연봉의 150%만 지급한다.

보상선수 대상인 FA를 영입한 구단은 KBO의 계약 승인 공시 후 3일 이내에 원소속 구단에 보상선수 후보 명단을 제시해야 한다. 원소속 구단은 명단을 받은 뒤 3일 이내에 보상 방식을 통보한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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