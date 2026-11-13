엠게임, 3분기 영업익 27억원…신작으로 만회 나선다

엠게임 제공

엠게임이 올해 3분기 전년 동기 대비 부진한 실적을 기록한 가운데 4분기 신작 출시와 주요 게임의 신규 서버 운영 등을 통해 실적 개선에 나선다.

엠게임은 2026년 3분기 연결 기준 매출 208억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 30억원을 기록했다고 13일 공시했다.

이는 전년 동기와 비교해 매출은 3.4%, 영업이익은 34.7%, 당기순이익은 37.6% 감소한 수치다. 직전 분기 대비로는 매출이 2.3% 줄었으나 영업이익은 10.6% 증가했다. 특히 이연법인세자산 증가 등의 영향으로 당기순이익은 전분기보다 324.8% 큰 폭으로 늘었다.

엠게임은 4분기 주요 게임 라인업을 앞세워 매출원 확대에 집중한다는 방침이다. '나이트 온라인'의 북미·유럽 신규 서버 운영을 비롯해 모바일 신작 '귀혼키우기' 출시, PC MMORPG '풍림화산' 재오픈 등을 통해 지난해를 뛰어넘는 성과를 목표로 하고 있다.

우선 장수 PC MMORPG '나이트 온라인'은 지난 12일 북미와 유럽 지역에 신규 서버를 개설했다. 엠게임은 글로벌 신규 서버가 열릴 때마다 신규 이용자와 복귀 이용자가 유입되며 현지 매출이 큰 폭으로 증가했던 만큼 이번 서버 오픈 역시 실적 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

자사 인기 IP '귀혼'을 활용한 방치형 모바일게임 '귀혼키우기'도 출격을 앞두고 있다. 해당 게임은 사전예약 참여자 100만명을 넘어섰으며 오는 24일 국내 정식 출시를 앞두고 있다. 원작의 2D 도트 그래픽과 동양 요괴를 소재로 한 독특한 세계관, 캐릭터를 방치형 장르에 접목해 기존 팬층은 물론 신규 이용자까지 확보한다는 전략이다.

오랜 기간 축적해 온 또 다른 IP의 활용도 이어진다. 엠게임은 레거시 IP '풍림화산'을 기반으로 한 PC MMORPG를 4분기 중 다시 선보일 예정이다. 기존 IP의 인지도를 바탕으로 신규 이용자를 유치하는 동시에 과거 이용자들의 복귀도 이끌어낸다는 계획이다.

게임 외 사업을 담당하는 자회사들의 실적 개선도 기대 요소다. 온·오프라인 커머스 사업을 운영하는 '엠게임 알마티'와 '엠글로벌스', 실버 케어 사업을 맡은 보듬재활요양원 등이 초기 사업 안착 단계를 지나 경영 지표를 점차 정상화하고 있다는 설명이다. 이에 게임 사업의 성장과 함께 자회사들의 실적 회복이 연결 기준 성과 개선에 힘을 보탤 것으로 전망하고 있다.

권이형 엠게임 대표는 "2026년 4분기는 북미·유럽 지역 '나이트 온라인' 신규 서버 오픈과 '귀혼키우기' 출시, '풍림화산' 재오픈 등이 집중돼 있어 연말 성수기와 맞물려 더 큰 성과를 기대하고 있다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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