뮤니버스뮤직퍼블리싱, 2027년 글로벌 송라이팅 캠프 확대…AI 플랫폼 ‘MUZZK’ 사업화

이미지=㈜뮤니버스뮤직퍼블리싱

음악 퍼블리싱·프로덕션 기업 ㈜뮤니버스뮤직퍼블리싱(MUniverse Music Publishing Inc., 이하 뮤니버스)이 2027년 글로벌 송라이팅 캠프 운영 확대와 AI 기반 음악 플랫폼 ‘MUZZK(뮤즈크)’ 사업화를 중심으로 해외 시장 확장을 추진한다고 14일 밝혔다.

뮤니버스는 K-POP과 J-POP을 중심으로 국내외 작곡가·프로듀서 네트워크를 구축해 온 기업으로 음악 제작부터 퍼블리싱, 아티스트·레이블 대상 A&R 피칭까지 사업을 운영하고 있다. 최근 기존 음원 제작 역량을 보완하는 한편 AI 기술을 접목한 음악 산업 플랫폼 개발에 집중하고 있다.

해외 사업 확장의 주요 축은 송라이팅 캠프 개최 지역 다변화다. 뮤니버스는 2027년 서울을 시작으로 일본 도쿄, 미국 로스앤젤레스(LA), 독일 베를린, 스웨덴 스톡홀름, 네덜란드 암스테르담 등 주요 음악 시장 도시에서 글로벌 송라이팅 캠프를 순차 진행할 계획이다.

캠프에서는 국가별 음악 창작자와 퍼블리셔, 레이블, A&R 관계자 간 협업을 촉진하고 공동 음원 제작과 해외 시장 대상 피칭 기회를 넓힌다는 방침이다. 이를 통해 해외 음악 업계 내 협력망을 확장하고 중장기 사업 기반을 마련할 예정이다.

지역별 음악 산업 구조와 창작 여건을 반영한 협업 프로그램을 구성해 글로벌 송라이팅 캠프의 운영 효율과 사업 연계성을 높일 계획이다.

이와 병행해 뮤니버스는 자체 개발 중인 AI 기반 음악 플랫폼 ‘MUZZK’의 상용화를 추진하고 있다. MUZZK는 음악 제작, 유통, 퍼블리싱 업무를 통합 지원하는 플랫폼으로, 기존 음악 사업에서 축적한 운영 데이터와 기술을 적용해 사업 영역을 넓히기 위한 프로젝트다.

해외 사업 확대와 신규 플랫폼 출시에 맞춰 기업 운영 전반의 법률 리스크를 관리하기 위한 체계도 정비했다. 뮤니버스는 기능을 분담한 법무법인 2곳을 선임해 계약 관리와 법률 대응 체계를 각각 구축하기로 했다.

첫 번째 법무법인은 소속 프로듀서·작곡가와의 계약을 비롯해 음악 제작, 퍼블리싱, 국제 공동 작업, 저작권 관리, 송라이팅 캠프 운영, 플랫폼 사업에 수반되는 계약서와 법률 문서 검토를 수행한다.

뮤니버스는 이를 토대로 국내외 음악 업계의 계약 관행과 해외 사업 기준을 반영해 기존 계약 체계를 개편할 계획이다. 권리와 의무 범위, 수익 배분 구조, 지식재산권 관리 기준, 분쟁 예방 절차를 명문화해 사업 운영의 투명성과 계약 안정성을 확보한다는 방침이다.

두 번째 법무법인은 회사의 영업활동과 소속 창작자의 권익을 보호하고 사업 확장 과정에서 발생할 수 있는 법적 분쟁에 대응하는 역할을 담당한다. 음악 제작·퍼블리싱 시장 경쟁이 치열해지는 상황에서 기업 평판과 영업상 권익을 지키기 위한 사전 조치다.

세부적으로는 허위사실 유포와 악의적 유언비어, 부당한 영업방해, 인적·사업적 자원에 대한 부정 침해, 영업비밀 유출 등 잠재적 위험 요인을 관리할 계획이다. 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 정보 수집과 모니터링, 법률 검토와 대응 절차를 진행해 불필요한 소송을 예방하고 정당한 권익을 보호한다는 설명이다.

뮤니버스 관계자는 “글로벌 송라이팅 캠프 확대와 MUZZK 플랫폼 사업화를 추진하는 과정에서 안정적인 계약 및 법률 관리 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “창작자와 글로벌 협력사들이 신뢰할 수 있는 사업 환경을 구축하고 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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