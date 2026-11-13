웹젠, 지스타 2026 꽉 채운다…‘신작 시연·OST 공연·코스프레’ 총출동

웹젠 지스타 2026 부스 조감도. 웹젠 제공

웹젠이 국내 최대 게임 전시회 ‘지스타2026’에서 신작 게임 시연을 비롯해 게임 OST 공연과 코스프레 등 다양한 현장 프로그램을 선보인다.

웹젠은 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 열리는 ‘지스타2026’에 100부스 규모의 전시관을 마련한다고 13일 밝혔다. ‘비지트 웹젠(VISIT WEBZEN)’을 주제로 꾸며지는 이번 부스에서는 웹젠의 주요 게임 IP와 신작을 만나볼 수 있다.

관람객의 시선을 가장 먼저 사로잡을 부스 전면은 한국적인 디자인을 바탕으로 꾸며진다. 전통적인 분위기를 살린 무대에서는 웹젠의 대표 게임 IP를 활용한 공연과 각종 이벤트가 펼쳐질 예정이다.

부스 반대편에는 주요 출품작인 ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지’의 공성전을 구현한 전시 공간과 시연존이 들어선다. 관람객들은 현장에서 직접 게임을 플레이하며 인기 웹툰 원작의 구현 수준과 전략적인 전투 시스템을 경험할 수 있다.

전시 기간에는 날짜별로 다양한 무대 행사도 이어진다. 특히 21일에는 해당 작품을 개발 중인 웹젠 자회사 웹젠크레빅스의 김동현 대표와 주요 개발진이 참여하는 공개 토크쇼가 열린다. 개발 과정과 게임에 관한 이야기를 나누는 자리로, 행사 이후에는 럭키드로우 이벤트도 진행된다.

게임 음악을 색다른 방식으로 즐길 수 있는 공연도 준비됐다. 가야금 연주 인플루언서 한승은과 퓨전 국악 밴드 퀸(QUEEN)은 웹젠 게임 OST를 국악 선율로 재해석해 들려준다. 비트박서 소너스(SONUS)와 일본 애니송 가수 아사카(ASAKA)의 무대도 관람객을 만난다.

아사카는 지난 10월 공개된 ‘테르비스’ OST ‘드림 인 블루(Dream in Blue)’의 작사와 보컬을 맡은 아티스트로, 이번 행사에서 해당 곡의 라이브 공연을 처음 선보인다.

이와 함께 한국과 일본의 전문 코스플레이 모델들이 신작 디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지와 뮤 테오스의 주요 캐릭터로 변신해 무대에 오른다. 웹젠의 대표 게임 캐릭터들을 한자리에서 만날 수 있는 웹젠 올스타 코스프레 행사도 마련해 팬들에게 특별한 볼거리를 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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