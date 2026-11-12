컴투스홀딩스, 3분기 흑자 전환…게임·플랫폼 사업 성장세

컴투스홀딩스가 게임 라인업 확대와 플랫폼 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 실적 개선을 이뤘다.

컴투스홀딩스는 12일 2026년 3분기 연결 기준 매출 251억원, 영업이익 48억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 28% 증가했으며, 영업이익은 흑자로 전환했다.

이번 실적에는 액션 RPG ‘아레스: 더 아이언 뱅가드’의 글로벌 출시를 통한 사업 영역 확대와 기존 주요 타이틀의 안정적인 성과가 반영됐다. 특히 ‘소울 스트라이크’가 견조한 흐름을 이어간 가운데 플랫폼 사업의 성장과 관계기업 투자이익도 실적 개선에 기여했다.

컴투스홀딩스는 기존 게임의 장기 흥행을 지원하는 동시에 다양한 플랫폼과 장르를 아우르는 신작을 선보여 사업 경쟁력을 높일 방침이다. 자회사 컴투스플랫폼의 AI 기반 게임 백엔드 서비스와 클라우드 사업을 통한 성장 기반 확충에도 나선다.

기존 게임의 서비스 고도화도 이어진다. 대표작 ‘소울 스트라이크’에는 3개월 주기의 시즌제 콘텐츠를 도입해 새로운 플레이 경험을 제공하고 장기 서비스 경쟁력을 강화한다. 퍼즐 게임 ‘컬러스위퍼’는 서울시 공식 마스코트 ‘해치’와 협업을 진행해 이용자 접점을 확대하고 흥행 동력을 이어갈 계획이다.

신작은 PC·콘솔 등으로 플랫폼을 다변화하고 장르 역시 넓혀간다. PC·콘솔 플랫폼을 통해 IP 경쟁력을 확인한 ‘제노니아1: 기억의 실타래’에 이어 후속작 ‘제노니아2: 잃어버린 기억들’을 내년 출시 목표로 준비 중이다.

국내외 게임 전시회에서 공개한 ‘론 셰프’ 역시 게임성을 보완해 내년 출시할 예정이다. 이와 함께 SOOP, 몬스터가이드와의 협력을 기반으로 실사 영상 중심의 인터랙티브 게임인 FMV(Full Motion Video) 분야에도 진출한다. 이를 통해 기존 게임 사업의 영역을 한층 넓힌다는 구상이다.

자회사 컴투스플랫폼은 AI 기술을 접목한 게임 백엔드 서비스와 클라우드 사업을 중심으로 글로벌 시장 공략을 강화한다.

지난 9월 출시한 ‘하이브 액실(Hive Axyl)’은 AI 에이전트에 최적화된 게임 백엔드 서비스다. 게임의 출시 준비부터 라이브 서비스 운영까지 통합적으로 지원하는 것이 특징이다. 회사는 AI 기반 게임 개발 수요 증가에 대응해 해외 고객사를 확보하고 서비스 적용 범위를 확대할 계획이다.

컴투스홀딩스는 기존 흥행작의 서비스 경쟁력 강화와 신작 포트폴리오 확대, 컴투스플랫폼의 기술·서비스 고도화를 병행해 게임 및 플랫폼 사업 전반의 성장을 추진한다는 전략이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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