펄어비스, 3분기 매출 1015억원…‘붉은사막’∙‘검은사막’ 흥행 지속

펄어비스 제공

펄어비스가 매출 성장세를 이어갔다. ‘붉은사막’의 글로벌 흥행과 ‘검은사막’의 이용자 지표 개선이 실적을 뒷받침했다.

펄어비스는 2026년 3분기 연결 기준 매출 1015억원, 영업이익 207억원, 당기순이익 108억원을 기록했다고 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 18% 증가했으나 영업이익은 8.8% 감소했다. 당기순이익 역시 원화 강세에 따른 원·달러 환율 하락의 영향으로 전년 동기보다 71% 줄었다.

해외 시장에서의 성과는 두드러졌다. 3분기 전체 매출 가운데 해외 비중은 86%에 달했으며, 북미·유럽 지역 매출 비중은 68%를 기록했다. 붉은사막의 글로벌 흥행과 검은사막의 성과 회복이 해외 매출 확대를 이끌었다. IP별 매출은 검은사막이 610억원, 붉은사막이 406억원으로 집계됐다.

붉은사막은 스토리 콘텐츠를 강화한 ‘붉은사막 인핸스드’ 업데이트를 통해 이용자 경험 개선에 나섰다. 메인 퀘스트 전반에 새로운 컷신과 대사를 추가하고 보스별 서사를 보강해 이야기의 몰입도를 높인 것이 특징이다.

글로벌 이용자를 위한 현지화 작업도 확대했다. 독일어와 프랑스어, 스페인어, 일본어, 브라질 포르투갈어 등 5개 언어의 신규 음성 더빙을 추가했으며, 아랍어 자막과 사용자 인터페이스(UI)도 지원해 접근성을 넓혔다.

장기적인 흥행을 위한 콘텐츠 확장과 플랫폼 다변화도 추진 중이다. 펄어비스는 지난 10월 30일 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC) ‘미지의 여정’을 전 세계에 동시 출시했다. 이번 DLC는 기존 파이웰 대륙을 넘어 바다까지 탐험 범위를 확장하고 새로운 모험 이야기를 담았다.

플랫폼 확대에도 나선다. 붉은사막의 닌텐도 스위치 2 버전은 2027년 상반기 출시를 목표로 개발하고 있다.

검은사막 역시 신규 콘텐츠와 시스템 개선을 통해 서비스 경쟁력을 강화했다. 에다니아 파트 2와 신규 클래스 에이전트를 선보인 데 이어 이용자 편의성을 높이기 위한 업데이트를 진행했다.

특히 신규 및 복귀 이용자의 성장을 지원하는 하이퍼 부스트 시스템 도입 이후 주요 이용자 지표가 개선됐다. 스팀 순위 상승을 비롯해 일일 활성 이용자(DAU)와 스트리밍 시청자 수가 늘어나면서 게임에 대한 관심도 확대되는 모습이다.

차기작 ‘도깨비’는 2028년 하반기 출시하는 것을 목표로 개발을 진행하고 있다. 올해 안에 구체적인 개발 현황을 공개할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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