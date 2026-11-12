최고의 타자, 최고의 대우…LG, 오스틴과 재계약 ‘연봉 200만 달러’

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 내년에도 내야수 오스틴 딘과 함께한다.

LG는 외국인 타자 오스틴과 재계약에 합의했다. 1년 200만 달러(연봉) 규모다. KBO리그 역대 외인 타자 최고 연봉 기록이다.

오스틴은 2023년 LG와 손을 잡았다. 4시즌 동안 539경기에서 타율 0.320(2015타수 644안타), 127홈런 449타점 등을 올렸다. 특히 2026시즌엔 144경기 전 경기에 출장하며 타율 0.331(4위), 180안타(3위), 41홈런(3위), 127타점(3위), OPS(출루율+장타율) 1.062(1위) 등 대부분의 공격 지표에서 리그 최상위권을 기록했다.

LG를 넘어 리그 최고의 외인으로 자리매김했다. 오스틴은 2023, 2024시즌 2년 연속 골든글러브와 2024시즌 리그 타점왕을 차지한 데 이어 2026시즌 구단 최초 3년 연속 30홈런, 구단 단일시즌 역대 최다홈런(41홈런)까지 달성했다.

오스틴은 “먼저 LG 동료들과 5년째 함께할 수 있게 되어 기쁘다. 좋은 조건을 제시해 준 구단에도 감사하다. 올해 시즌을 아쉽게 마무리했음에도 끝까지 응원해 주신 팬들의 목소리가 아직 생생하다. 내년 새로운 야구장에서 치를 시즌도 기대된다”며 “2027시즌에도 팬들의 사랑과 기대에 보답할 수 있도록 더 발전하는 외국인 타자가 되겠다“고 재계약 소감을 밝혔다.

LG는 ”KBO리그 최고의 외국인 타자 오스틴과 다음 시즌에도 동행하게 되어 만족스럽다. 오스틴이 한국 무대에 입성한 이후 매년 꾸준히 발전하는 모습을 보여줬던 만큼, 다음 시즌에도 충분히 리그 정상급 성적을 기록할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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