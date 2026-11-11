위메이드, 3분기 영업익 264억원…신작 20여종 출격 준비

위메이드가 기존 게임의 매출 감소에도 비용 효율화를 바탕으로 수익성을 방어했다.

위메이드는 11일 2026년 3분기 연결 기준 매출 약 1460억원, 영업이익 약 264억원, 당기순이익 약 52억원을 기록했다고 밝혔다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 잠정 실적이다.

매출은 전년 동기 대비 약 11% 감소했다. 기존 서비스 게임의 매출이 줄어든 영향이다. 다만 인건비와 광고선전비 등 주요 비용이 감소하면서 영업이익은 전년 동기보다 0.3% 증가했다.

직전 분기와 비교하면 실적 개선세가 두드러졌다. '미르의 전설2·3' 지식재산권(IP)의 중국 라이선스 매출이 반영되면서 매출이 약 35% 늘었다. 영업이익은 흑자로 돌아섰으며, 당기순이익도 전 분기 대비 약 51% 증가했다.

위메이드는 향후 성장 동력 확보를 위해 신작 개발에도 힘을 싣고 있다. 현재 국내외 시장을 겨냥해 '나이트 크로우W', '미르5', '프로젝트 탈(TAL)', '헌드레드노트(HUNDRED NOTE)' IP 신작, '프로젝트 IL', '프로젝트 MO' 등 20여 종의 게임을 준비하고 있다.

이 가운데 2027년 2분기 출시를 목표로 개발 중인 '나이트 크로우W'는 글로벌 시장 경쟁력 확보에 초점을 맞추고 있다. 위메이드와 매드엔진 등 관계사들이 협력해 게임 완성도와 서비스 품질을 끌어올리는 데 주력하고 있다.

기존 흥행작의 중국 시장 진출도 추진한다. 글로벌 시장에서 성과를 거둔 '나이트 크로우'와 '미르4'를 앞세워 중국 시장을 공략한다는 구상이다. 특히 '나이트 크로우'는 지난 6월 외자판호를 획득한 만큼 현지 출시를 위한 준비에 속도를 내고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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