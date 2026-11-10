'쿠키런: 크럼블' 흥행 효과…데브시스터즈, 3분기 흑자전환

데브시스터즈 제공

데브시스터즈가 신작 흥행과 기존 게임의 글로벌 성과에 힘입어 2026년 3분기 실적 개선을 이뤘다.

10일 데브시스터즈는 K-IFRS 연결 기준 올해 3분기 잠정 매출 812억원, 영업이익 72억원, 당기순이익 37억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 48% 늘었으며, 영업이익은 흑자로 돌아섰다.

이번 실적은 신작 '쿠키런: 크럼블'과 글로벌 시장에서 성장세를 보인 '쿠키런 클래식'이 주도했다. 쿠키런: 크럼블은 출시 한 달이 채 되기 전에 누적 매출 200억원을 달성하며 시장에 안착했다. 최근 업데이트 이후에는 국내 애플 앱스토어 게임 매출 순위 3위에 다시 진입했다. 출시 초기와 비교해 최근 월간 체류 시간도 30% 증가하는 등 핵심 이용자들의 플레이 집중도가 높아졌다.

데브시스터즈는 이달 업데이트를 통해 경쟁 요소를 강화한 신규 게임 모드와 성장 콘텐츠를 추가하며 이용자들의 관심을 이어간다는 계획이다.

쿠키런 클래식은 태국을 중심으로 해외 시장에서 성과를 확대하고 있다. 태국 이용자들의 지속적인 호응에 대응해 지난달 게임 내 태국어 지원을 본격화했으며, 업데이트 전주와 비교해 현지 신규 이용자 유입이 약 1.5배 증가했다. 앞으로도 주요 지역을 중심으로 운영 역량을 집중해 이용자 활성도와 수익성을 높일 방침이다.

비게임 부문 매출은 주요 신규 상품 출시나 프로모션이 없었던 시기적 요인으로 감소했다.

수익성 개선에는 비용 효율화도 영향을 미쳤다. 신작 출시로 광고선전비와 지급수수료가 늘었지만, 상반기부터 추진한 비용 효율화 작업에 따라 브랜딩 비용이 줄었다. 인력 관련 일회성 비용이 사라진 데다 조직 운영 과정에서 구조적인 고정비 절감 효과까지 반영되면서 영업이익 개선으로 이어졌다.

4분기에는 게임과 IP 사업을 아우르는 신규 사업을 통해 매출 확대를 추진한다. '쿠키런: 브레이버스 카드 게임'의 북미 시장용 열한 번째 스타터 덱과 열두 번째 부스터 팩을 출시하고, '쿠키런: 오븐브레이크' 10주년 기념 캐릭터 상품도 선보인다. 이를 통해 연간 누적 매출 200억원 돌파를 목표로 한다.

오프라인 IP 사업도 확대한다. 롯데월드 어드벤처와 롯데월드 어드벤처 부산에서 겨울 시즌 컬래버레이션 축제를 순차적으로 개최해 쿠키런 IP의 라이선싱 사업을 테마파크 공간으로 넓힐 예정이다.

기존 라이브 게임들의 성장세도 이어지고 있다. 쿠키런: 킹덤은 지난달 21일부터 글로벌 인기 애니메이션 '어메이징 디지털 서커스'와 협업을 진행했다. 특히 미국 시장에서 매출과 신규 이용자 수, 활성 이용자 수 등 주요 지표가 전반적으로 상승했다. 현지 팬덤이 탄탄한 글로벌 IP와의 협업을 통해 새로운 이용자층을 확보했다는 설명이다.

오는 11일에는 전 서버 통합 방식의 '챔피언스 리그'를 새롭게 선보인다. 최상위 플레이어들이 서버 구분 없이 경쟁하는 콘텐츠로, 핵심 이용자들에게 한층 높은 몰입감을 제공한다는 계획이다.

쿠키런: 오븐브레이크는 최근 진행한 10주년 업데이트 이후 신규 및 복귀 이용자가 크게 늘었다. 10주년 기념 혜택과 다양한 콘텐츠에 더해 신규 창작 콘텐츠인 '마이쿠키'가 이용자들의 긍정적인 반응을 얻었다. 올겨울에는 2023년 처음 공개한 산타학교 세계관을 확장하고, 장기적으로는 이용자 참여형 생태계와 미니게임 플랫폼을 구축해 추가 성장 기반을 마련할 예정이다.

중국 시장 진출을 준비 중인 '쿠키런: 모험의 탑'은 지난달 29일부터 현지 2차 비공개 베타 테스트(CBT)를 진행하고 있다. 약 3만명의 현지 테스터를 대상으로 중국 오리지널 콘텐츠와 시스템 최적화, 유료화 체계 등을 검증하는 단계다. 지난 8월 중국 판호를 확보한 만큼 현지 퍼블리셔와 협력해 시장성을 점검하고 안정적인 출시를 준비하고 있다.

데브시스터즈는 게임 라인업과 IP 경쟁력을 강화하는 동시에 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 조직 운영 체계 개선에도 힘을 쏟을 계획이다. 전사적인 조직 운영 및 사업 구조 혁신을 통해 미래 성장 동력과 경쟁력 확보에 속도를 낸다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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