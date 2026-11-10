원바이오젠, ‘2026 안동호반 라면 그란폰도’ 마무리…스포츠 마케팅·지역 상생 다잡았다

사진=원바이오젠

의료기기·화장품 전문기업 ㈜원바이오젠(대표 김원일)이 지난 7일 경북 안동시 세계물포럼기념센터 일원에서 개최한 ‘2026 원바이오젠 안동호반 라면 그란폰도’를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 전국의 자전거 동호인들에게 스포츠 축제를 제공하고 안동의 아름다운 수변 경관을 알리는 동시에 지역 경제 활성화에 기여하고자 마련됐다. 현장에는 전국 각지에서 모인 참가선수 2000여 명을 비롯해 자원봉사자 진행요원, 지역 주민이 대거 참여해 뜨거운 열기를 이뤘다.

대회의 안전하고 원활한 진행을 위해 안동시, 안동경찰서, 안동시체육회 등 관할 지자체 및 유관 기관의 적극적인 행정 지원과 교통 통제가 이뤄졌으며 주요 후원사들의 전폭적인 지원이 더해져 지역 상생 스포츠 축제로 치러졌다.

대회는 ▲MCT 경쟁 부문(21km / 102km) ▲그란폰도(102km) ▲메디오폰도(74.4km) 등 3개 종목으로 구성됐다. 특히 타 대회와 달리 MCT 경쟁 부문 신설 및 실시간 유튜브 라이브 중계를 도입해 현장에 오지 못한 팬들과 가족들에게도 생생한 레이스를 전달해 호응을 얻었다.

참가자 지원과 상생 전략도 돋보였다. 현장에서는 농심 구미공장에서 갓 생산한 라면을 즉석에서 끓여 김밥과 함께 참가자들에게 제공해 큰 호응을 얻었다. 또한 우승 상금 및 참가자 전원에게 지역상품권을 지급해 안동 지역 상권 활성화를 도모했다. 아울러 원바이오젠의 대표 브랜드인 ‘메디솝’ 제품을 사은품으로 증정해 브랜드 인지로를 높였다.

김원일 원바이오젠 대표는 “참가선수들과 안동시, 안동경찰서, 안동시체육회 및 후원사의 지원 덕분에 대회를 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 지자체 및 지역 사회와 함께 호흡하는 상생 모델을 구축하고 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

구미에 본사를 둔 원바이오젠은 습윤드레싱, 창상피복재, 기능성 화장품 등을 개발 및 생산하는 바이오 메디컬 전문기업으로, 스포츠 대회 후원을 통해 건강한 라이프스타일을 대변하는 브랜드 이미지를 구축해 나가고 있다.

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