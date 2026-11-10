방탄소년단, 싱가포르 물들인다…12월 도시 전체가 ‘BTS 테마파크’

12월 한 달간 싱가포르 전역이 그룹 방탄소년단(BTS)의 음악과 상징물로 물든다.

방탄소년단은 10일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 오는 12월 1일부터 31일까지 싱가포르에서 진행하는 도시형 프로젝트 ‘BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE’의 세부 프로그램을 공개했다. 싱가포르 관광청과 협업하는 이번 행사는 역대 최장 기간, 최다 프로그램 규모로 진행된다.

프로젝트는 싱가포르의 관문인 주얼 창이(Jewel Changi)에서 시작된다. 공항의 상징이자 세계 최대 실내 폭포인 레인 보텍스(Rain Vortex)가 방탄소년단 테마로 탈바꿈한다. 12월 1일부터 26일까지 오후 8시와 9시 매일 두 차례 ‘라이트 & 뮤직 쇼케이스’(Light & Music Showcase)가 열린다. 천장에서 쏟아져 내리는 웅장한 물줄기와 붉은 조명, 방탄소년단의 노래가 연말의 밤을 화려하게 장식한다. 주얼 창이 공항 곳곳의 옥외 미디어에는 ‘더 시티’의 시그니처 비주얼이 송출된다.

대표 관광지인 센토사 섬에서는 다양한 체험 프로그램이 마련된다. 팔라완 비치에는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘SWIM’에서 착안한 캐릭터 조형물이 설치된다. 12월 18~20일에는 약 1500대의 드론이 방탄소년단과 싱가포르의 상징물을 밤하늘에 그리는 10분간의 드론 쇼가 펼쳐진다. 5000명이 참여하는 ‘아리랑 런’과 붉은 조명으로 꾸며진 산책로도 운영된다.

리조트 월드 센토사에서는 대규모 조명 행사가 진행된다. 유니버설 스튜디오 싱가포르는 12월 21일 하루 심야 연장 운영하며 미디어 파사드와 랜덤 댄스 파티를 선보인다. 방탄소년단의 음악에 맞춘 불꽃놀이는 총 16일간 열린다.

싱가포르의 주요 랜드마크도 방탄소년단을 상징하는 붉은빛으로 물든다. 멀라이언과 싱가포르 플라이어, 풀러턴 호텔을 비롯해 마리나 베이와 싱가포르강 주변 15곳이 매일 오후 7시부터 다음 날 오전 1시까지 붉은 조명으로 장식된다.

이번 프로젝트는 공항 입국부터 교통수단과 호텔, 공연장까지 도시 전역에서 방탄소년단의 음악과 콘텐츠를 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

방탄소년단은 12월 17일과 19일, 20일, 22일 싱가포르 내셔널 스타디움에서 월드투어 ‘ARIRANG’ 공연을 총 4차례 개최한다. 이는 이번 아시아 투어의 단일 지역 기준 최다 공연 회차다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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