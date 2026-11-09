[K-음반시장의 부활] 돌아온 BTS·블랙핑크, 성장한 신예들…3년 만에 다시 1억장 넘본다

2년 연속 감소했던 K-팝 음반 판매량이 방탄소년단·블랙핑크 등 대형 그룹의 귀환과 신예들의 성장에 힘입어 반등하면서 3년 만에 연간 1억장 재돌파를 눈앞에 두고 있다. 다만 판매량 중심의 경쟁과 중복 구매 유도 등 기존 산업 관행을 개선하고 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 한다는 과제도 남아 있다. 사진은 왼쪽부터 빅히트 뮤직, YG엔터테인먼트 제공



#20대 직장인 김 모씨는 한동안 끊었던 음반 구매를 올해 다시 시작했다. 좋아하던 아이돌 그룹들이 오랜만에 컴백하면서 신보를 사 모으다 보니 다양한 디자인과 형태로 꾸며진 음반을 사는 데 재미를 느끼게 됐다. 김씨는 “예전에는 음악을 듣기 위해 앨범을 샀다면 요즘은 디자인도 다양하고 포토카드나 키링 같은 구성품도 있어 굿즈를 모으는 기분으로 구매하게 된다”고 말했다.

2년 연속 내리막길을 걸었던 K-팝 음반 시장이 다시 상승세로 돌아섰다. 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 대형 그룹의 귀환에 신예의 성장까지 더해지면서 2023년 이후 3년 만에 연간 판매량 1억장 재돌파에 대한 기대가 크다.

◆2년 연속 감소 끝 반등…1억장 재돌파 눈앞

9일 써클차트에 따르면 올해 3분기까지 앨범 차트 상위 400위의 누적 판매량은 약 7900만장으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 약 760만장(10.6%) 늘었다. 4분기 약 2100만장만 더 팔면 연간 1억장을 넘어선다. 지난해 4분기 판매량이 약 2200만장이었던 만큼 재돌파 가능성이 높다.

K-팝 음반 시장은 2023년 정점을 찍은 뒤 2년 연속 감소했다. 연간 앨범 차트 톱400 기준 2023년 약 1억1577만장에 달했던 판매량은 2024년 약 9328만장, 지난해 약 8638만장으로 줄었다. 2년 사이 약 2939만장(25.4%)이 감소했다. 코로나19 팬데믹 기간 급성장했던 시장이 조정기에 접어들었다는 분석이 나왔다.

올해는 상반기부터 반등이 뚜렷했다. 상반기 K-팝 음반 판매량은 4953만장으로 지난해 같은 기간(4012만장)보다 941만장(23.4%) 증가했다. 종전 최고치였던 2023년 상반기(4617만장)보다 336만장 웃돌며 반기 기준 역대 최고 기록을 세웠다.

◆BTS·블랙핑크 귀환에 신예 약진까지

반등의 중심에는 대형 아티스트들이 있다. 방탄소년단과 블랙핑크의 활동 재개가 국내외 팬들을 다시 음반 시장으로 불러들였다. 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’은 발매 첫날에만 398만장이 팔렸고, 상반기 동안 총 422만4016장의 판매고를 기록했다. 블랙핑크 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE)도 6월까지 200만장 가까이 팔렸다. 탄탄한 글로벌 팬덤을 확보한 그룹이 컴백할 때마다 시장 전체 판매량이 크게 움직였다.

기존 인기 그룹에만 기대는 것은 아니다. 두 그룹을 빼도 상반기 앨범 판매량이 평균 30% 넘게 늘었다. 코르티스와 NCT 위시, 투어스 등 데뷔 연차가 짧은 그룹도 존재감을 키우고 있다. 코르티스는 지난 5월 발매한 두 번째 미니앨범 ‘그린그린’(GREENGREEN)으로 초동 약 230만장을 기록했다. 밀리언셀러의 저변도 넓어졌다. 올해 상반기 초동(발매 첫 주) 100만장을 넘긴 밀리언셀러는 14팀으로 2023년 상반기보다 2팀 많다. 이들 음반의 초동 판매량 합계는 약 2260만 장에 달했다.

◆1억장 시대의 과제

시장 반등을 마냥 낙관할 수만은 없다. 9월 음반 판매량은 전월 대비 약 38% 감소했다. 대형 아티스트의 컴백 여부에 따라 월별 실적이 출렁이는 특성은 여전하다. 1억장을 넘어선다 해도 매년 유지된다는 보장은 없고 음반 판매량이 팬덤의 실제 규모나 음악 소비의 다양성을 그대로 반영하는 것도 아니다. 판매 방식에 대한 문제 제기도 이어진다. 랜덤 포토카드와 팬사인회 응모 등을 위해 같은 음반을 여러 장 구매하는 관행이 남아 있다. 판매량 기록 경쟁이 반복 구매를 부추긴다면 외형적 성장과 실제 수요 사이에는 간극이 생길 수 있다.

남은 4분기는 올해 시장의 성적표를 결정할 분수령이다. 아이브와 아일릿, 투어스, 리센느 등이 최근 신보를 선보인 데 이어 에이티즈, 투모로우바이투게더 등 주요 그룹의 발매가 이어진다. 컴백이 집중된 만큼 판매량이 전년보다 늘어날 여지는 충분하다. 써클차트 김진우 음악전문 데이터 저널리스트는 “올해 4분기 판매량이 전년 동기 수준만 유지해 준다면 2026년 연간 누적 판매량은 3년 만에 다시 1억장을 무난히 넘어설 것”이라고 내다봤다.

3년 만의 1억장 재돌파가 현실화하면 침체 우려가 컸던 K-팝 음반 시장에는 분명 의미 있는 전환점이 된다. 다만 중요한 것은 한 해의 기록에 그치지 않는 일이다. 되살아난 시장의 활력을 지속적인 성장으로 이어가려면 판매량 중심의 경쟁에서 벗어나 과도한 중복 구매를 유도하는 산업 관행을 개선하려는 노력도 필요하다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]