부천 인본병원, 보건복지부 ‘치매관리주치의 시범사업’ 참여기관 선정

부천 인본병원이 보건복지부가 추진하는 '치매관리주치의 시범사업' 참여 의료기관으로 최종 선정됐다.

치매관리주치의 시범사업은 치매에 대한 전문성을 갖춘 의사가 지역사회에 거주하는 치매 환자를 대상으로, 치매뿐만 아니라 그 외 건강문제까지 지속적이고 체계적으로 치료 및 관리하는 사업이다. 치매환자가 거주하는 지역사회에서 전문적인 치료와 상담을 받을 수 있도록 지원하고, 환자와 보호자의 의료·돌봄 부담을 줄이는 것을 목적으로 한다.

이번 선정에 따라 부천 인본병원은 보건복지부, 중앙치매센터, 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단이 마련한 사업 지침과 준비 절차를 거쳐 지역 내 치매환자를 대상으로 환자별 건강 상태와 생활환경을 고려한 맞춤형 치매관리 서비스를 제공할 예정이다.

부천 인본병원 뇌신경센터는 치매와 기억력 저하, 인지기능 장애에 대한 전문 진료를 제공하고 있으며, MRI·MRA와 혈액검사 등 치매의 원인을 확인하기 위한 다양한 검사 시스템을 운영하고 있다. 병원은 이번 시범사업 선정을 계기로 치매 조기진단과 치료, 지속적인 건강관리, 지역사회 돌봄 서비스 연계로 이어지는 치매환자 관리체계를 더욱 강화할 계획이다.

부천 인본병원 이응석 원장은 신경과 전문의로서 치매관리주치의 시범교육을 이수하고, 현재 치매관리주치의로 실제 활동하고 있다. 이 원장은 "이번 시범사업 선정으로 부천시 치매 발병 초기(경증)부터 적절한 치료를 받을 수 있도록 체계적이고 전문적인 의료서비스를 준비하겠다"고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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