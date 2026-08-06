박다혜, ‘사랑이 온다’ OST 가창 낙점…‘사랑아 여기까지야’ 8일 발매

SNS 인플루언서로 활동하며 ‘고음 여신’으로 사랑받아 온 박다혜가 주말 안방극장 OST 가창자로 낙점됐다.



오는 8일 음원 발매되는 KBS2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’ OST 수록곡 ‘사랑아 여기까지야’는 이별의 슬픔을 무작정 비관하기보다 함께 했던 시간의 소중함을 되새기며 따뜻하게 품어 안는 웰메이드 발라드 곡이다.

‘이별은 끝이 아니라 새로운 시작일지도 모릅니다’라는 기획 의도를 내세운 이 곡은 지나간 사랑을 원망이나 후회가 아닌 온전한 추억으로 간직하려는 마음을 그려냈다.

‘니 손을 놓는 날 / 이렇게 맑을 줄 몰랐어 …… 창가에 남은 계절도 / 니 발자국을 따라가고 / 나는 아무 말 못 한 채 / 뒷 모습을 보고만 있어’라고 시작되는 도입부는 이별의 상황을 각인시키며 애절함을 키운다.

‘사랑아 여기까지야’라고 담담한 듯 읊조리는 후렴구는 찢어질 듯한 아픔 속에서도 상대방의 행복을 빌어주는 성숙한 태도를 담아낸다.

폭발적인 고음과 가창력으로 관심을 받은 박다혜는 이번 곡을 통해 더 깊어진 감성적 역량을 발휘한다. 쏟아지는 감정을 절제하며 덤덤하게 멜로디를 이끌어가는 초반부부터 이별을 받아들이며 벅차오르는 감정을 터뜨리는 후반부까지 완벽한 완급 조절을 선보였다는 후문이다.

세련되면서도 서정적인 사운드 메이킹 역시 박다혜의 보컬을을 뒷받침한다. 피아노와 스트링, 호소력 짙은 밴드 사운드가 어우러진다.

‘사랑이 온다’는 흩어져 버린 가족의 의미를 되새기고 따뜻한 치유의 과정을 그려낸다. 하석진과 안희연이 남녀 주인공으로 열연을 펼치고 있다.

OST 제작사 요구르트스튜디오 측은 “박다혜는 따뜻한 감성과 안정적인 가창력이 조화를 이룬 명품 발라드를 완성했다”며 “세련되면서도 서정적인 감성이 전해지는 보컬의 진정성이 어우러지며 가요팬들과 시청자들에게 색다른 감흥을 전할 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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