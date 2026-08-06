경찰, ‘축구대표팀 감독 선임 논란’ 대한축구협회 압수수색

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홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정을 수사하는 경찰이 대한축구협회와 축구회관 등에 대한 강제 수사에 나섰다.

6일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전부터 대한축구협회가 있는 충남 천안 축구센터와 서울 종로구 축구회관 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다.

압수수색 영장에는 업무방해 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 경찰은 축구협회 내부 자료 등을 확보해 한국대표팀 감독 선임 과정에 부당한 개입이 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다.

지난 2024년 7월 고발장이 접수된 지 약 2년 만에 이뤄진 첫 강제 수사다. 앞서 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 정몽규 전 대한축구협회장 등을 업무방해와 직권남용 등 혐의로 고발했다. 이후 수사가 사실상 마무리됐음에도 결론이 나오지 않고 있다며 신속한 사건 처리를 촉구했고, 해당 사건은 지난달 1일 서울 종로경찰서에서 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대로 이송됐다.

또한 서민위는 지난달 2일 대한축구협회 운영과 국가대표팀 감독 선임 과정에 문제가 있었다며 정 전 회장과 홍 전 감독 등을 업무방해, 업무상 배임 등 혐의로 고발했다.

경찰은 관련자 조사에 이어 압수수색까지 착수하며 수사에 속도를 내고 있다. 지난 4일에는 홍 전 감독을 피의자이자 참고인 신분으로 소환해 첫 조사를 마쳤다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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