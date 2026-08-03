VROWN, 신곡 ‘Itsy Bitzy (Fettuccine)’ 공개…펑크 베이스에 담아낸 ‘Zungk Pop’

아티스트 VROWN(브라운)이 고유의 세계관 ‘Zungk(정크)’를 잇는 연작 시리즈를 선보이며 음악적 스펙트럼을 확장한다.

3일 VROWN은 디지털 싱글 ‘Itsy Bitzy (Fettuccine)’를 주요 음원 사이트를 통해 공개했다. 지난달 15일 발표한 첫 싱글 ‘Itsy Bitzy’ 이후 약 3주 만의 신보이자, 전작의 서사를 색다른 사운드로 재해석한 패러렐 버전이다.

이번 신곡은 전작의 가사를 그대로 유지한 채 팝적인 감각을 대폭 더한 것이 특징이다. 빠른 비트와 강렬한 랩으로 직관적인 폭발력을 앞세웠던 첫 싱글과 달리, 한층 유연하고 그루비한 사운드 테마로 전환을 시도했다.

사운드 프로덕션의 중심에는 펑크(Funk) 기반의 일렉트릭 베이스 라인이 자리한다. 묵직한 베이스 위로 선명한 스네어와 타이트한 하이햇이 조화를 이루고, 화려한 신디사이저 사운드가 경쾌함을 더한다. 악기 구성을 절제한 심플한 편곡 속에서도 올드 샘플을 다층 구조로 쌓아 올리는 레이어링 기법을 적용, 소리의 의도적인 불균형과 거친 텍스처를 살려 VROWN 고유의 ‘Zungk Pop’ 미학을 완성했다.

보컬 역시 랩과 타악기적 챈트, 멜로디를 자유롭게 넘나드는 팝 랩 스타일을 취했다. 제목인 ‘페투치네(Fettuccine)’처럼 탄력 있는 플로우로 리듬감을 더하며 ‘Zungk Pop’의 다채로운 변주 가능성을 입증했다.

“Tiny but wild”라는 핵심 메시지를 바탕으로 외형적 선입견을 깨부수는 위트와 단단한 태도를 유연한 에너지로 승화시킨 VROWN이 이번 신보를 통해 어떤 독창적인 음악적 이정표를 제시할지 귀추가 주목된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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