주니엘, 신곡 ‘푸른 엔딩’ 7월 9일 발매…청춘의 가장 아름다운 이별을 노래하다

사진=주식회사 아크비아그룹

가수 주니엘이 오늘 신곡 '푸른 엔딩'을 발매한다고 9일 밝혔다.

'푸른 엔딩'은 사랑의 끝에서 느끼는 슬픔보다 함께했던 시간의 소중함을 담아낸 감성 발라드다. 영원을 꿈꾸던 두 사람이 각자의 길을 걷게 되지만 가장 찬란했던 순간만큼은 푸른 기억으로 간직하겠다는 메시지를 섬세하게 풀어냈다.

담백하면서도 깊은 울림을 전하는 멜로디 위에 주니엘 특유의 맑은 음색이 더해져 곡의 감정을 더욱 풍성하게 완성했다. 특히 지나간 사랑을 후회하기보다 서로의 행복을 응원하며 아름답게 이별을 받아들이는 감정선은 많은 이들에게 공감과 여운을 선사할 것으로 기대를 모은다.

사진=주식회사 아크비아그룹

'푸른 엔딩'은 단순한 이별 노래를 넘어 누구에게나 존재하는 청춘의 한 장면을 그려낸다. 함께 웃고 울었던 계절, 시간이 흘러도 잊히지 않는 기억, 그리고 서로의 삶을 응원하는 따뜻한 마음을 담아내며 리스너들에게 깊은 감동을 전한다.

주니엘은 이번 신곡을 통해 한층 성숙해진 음악적 감성과 표현력을 선보이며 자신만의 음악 세계를 이어간다. 감정을 절제하면서도 진심을 담아낸 보컬은 곡이 전하고자 하는 메시지를 더욱 선명하게 전달한다.

이번 신곡은 AKVIA와 함께 새로운 프로젝트의 시작을 알리는 작품으로도 관심을 모으고 있다. 음악을 비롯한 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 더욱 폭넓게 소통하며 새로운 행보를 이어갈 예정이다.

한편 주니엘의 신곡 '푸른 엔딩'은 7월 9일 각종 국내외 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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