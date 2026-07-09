유해진·장항준이 띄운 ‘열혈강호: 넥스트’…반전 담은 영상 눈길

킹넷 제공

킹넷이 신작 MMORPG ‘열혈강호: 넥스트’의 정식 출시를 앞두고 배우 유해진과 영화감독 장항준을 앞세운 홍보영상을 공개하며 이용자 기대감 끌어올리기에 나섰다.

킹넷은 9일 열혈강호: 넥스트의 공식 홍보영상을 공개했다고 밝혔다.

이번 영상은 ‘새로운 강호의 세계로, K-무협의 새로운 진화’를 슬로건으로 내세워 원작 ‘열혈강호’의 감성을 현대적으로 재해석한 게임의 매력을 담아냈다.

영상은 제작발표회 현장을 연상시키는 콘셉트로 시작된다. 유해진과 장항준이 신작을 직접 소개하는 듯한 분위기를 이어가다가 후반부에는 실제 주인공이 ‘열혈강호: 넥스트’였다는 반전 연출을 선보인다.

두 사람은 영화 ‘왕과 사는 남자’ 이후 다시 호흡을 맞춰 특유의 자연스러운 케미를 선보였으며, 원작의 무협 감성과 열혈강호: 넥스트가 구현한 새로운 강호 세계를 유쾌하게 표현했다.

후반부에서는 실제 게임 플레이 화면을 통해 핵심 콘텐츠를 소개했다. 카툰 렌더링 기반의 그래픽과 화려한 무공 연출, 전략성을 강조한 전투 시스템 등을 자연스럽게 담아내며 게임의 특징을 효과적으로 전달했다.

킹넷 관계자는 “열혈강호: 넥스트가 추구하는 새로운 K-무협의 방향성과 게임의 핵심 재미를 보다 친숙하면서도 인상적인 방식으로 전달하기 위해 이번 영상을 기획했다. 정식 출시 전까지 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 이용자들과 지속적으로 소통해 나갈 예정”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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