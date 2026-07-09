[BS이슈] 임영웅, BTS 꺾은 대기록 행진 어디까지 갈까?

가수 임영웅이 국내 최대 음원 플랫폼에서 대기록을 경신하며 독보적인 음원 파워를 입증했다.

임영웅의 두 번째 정규 앨범 'IM HERO 2'(아임 히어로 투)는 국내 주요 음원 사이트인 멜론에서 7월 6일 기준 누적 스트리밍 13억 건을 돌파했다. 지난 5월 12억 건을 넘어선 이후 약 두 달 만에 1억 건을 추가한 것으로, 음반 발매 이후 시간이 흘렀음에도 누적 페이스가 가파르게 상승하고 있다.

이로써 임영웅은 멜론 역대 아티스트 누적 스트리밍 순위에서 전체 1위 자리를 공고히 유지하게 됐다. 앞서 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)을 앞지르며 전체 누적 스트리밍 1위에 올랐던 임영웅은 이후에도 꾸준히 기록을 갈아치우며 후발 주자들과의 격차를 벌리는 추세다.

이번 성과에는 수록곡 전곡이 차트 상위권에 장기 체류하는 음원 생명력과 국내외 팬덤의 강력한 스트리밍 지원이 바탕이 됐다. 특히 이러한 디지털 음원 시장에서의 압도적인 지배력이 오프라인의 거대 스타디움 공연 수요로 고스란히 전이되고 있다는 점에서, 임영웅의 독주 체제는 당분간 계속될 것으로 분석된다.

이처럼 음원 차트에서 롱런 행진을 이어가고 있는 임영웅은 오는 가을 대형 공연을 통해 활동 무대를 본격적으로 넓힌다. 임영웅의 대형 스타디움 공연인 'IM HERO - THE STADIUM 2'는 오는 9월 고양종합운동장에서 진행되며, 대규모 대면 공연을 통해 직접 관객들과 만날 예정이다.

이번 공연은 대규모 대면 무대를 통해 관객과 직접 만나는 자리인 만큼, 음원 차트 1위 아티스트로서의 위상을 현장에서 증명하는 계기가 될 것으로 보인다. 고양종합운동장에서 펼쳐지는 대형 스타디움 규모의 콘서트인 만큼 압도적인 무대 연출과 스케일이 예고되어 있으며, 이미 음원 차트를 점령한 수많은 히트곡들의 라이브 무대를 대규모 관객 앞에서 직접 선보이는 자리가 될 예정이다. 멜론 13억 스트리밍이라는 사상 초유의 기록을 세운 직후 열리는 콘서트인 만큼, 이번 고양 스타디움 공연 역시 티켓 오픈과 동시에 치열한 예매 경쟁이 벌어질 것으로 예측된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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