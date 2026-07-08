고혈압 환자 임플란트, 피해야 할까…시술 전 확인해야 할 고려사항

임플란트는 치아를 상실한 환자에게 기능성과 심미성을 동시에 회복시켜 주는 치료법이다. 그러나 고혈압 환자는 일반 환자와 달리, 임플란트 수술 전후로 고려해야 할 사항이 많아 신중한 접근이 필요하다. 혈압이 충분히 조절되지 않은 상태에서 무리하게 수술을 진행하면 출혈 지속, 혈압 급상승, 심혈관계 부작용 등 위험이 커질 수 있다.

고혈압 환자는 혈관이 좁아지고 탄력이 감소한 상태이기 때문에 수술 중 출혈이 지속되거나 지혈이 원활하지 않을 가능성이 높다. 또 치료 과정에서 발생하는 긴장과 스트레스가 혈압을 급격히 상승시켜 심장마비나 뇌졸중을 유발할 위험도 배제할 수 없다.

고혈압 환자가 임플란트를 진행하기 위해서는 수술 전 혈압을 안정적인 수치인 140/90mmHg 이하로 유지하는 것이 권장되며, 치과 의료진과 내과 의료진 간의 협진을 통해 최적의 수술 시기를 결정하는 것이 바람직하다.

약물 복용에 따른 구강 내 변화도 주의 깊게 살펴야 한다. 일부 고혈압 치료제는 구강건조증을 유발해 침 분비를 감소시키고, 이로 인해 구강 내 세균 증식이 활발해지면서 임플란트주위염 발생 위험이 높아진다. 임플란트의 장기적인 안정성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 충분한 수분 섭취와 정기적인 스케일링, 항균 관리를 꾸준히 병행하는 것이 중요하다.

고상훈 고르다치과의원 강남점 대표원장에 따르면 최근 디지털 임플란트 기술의 발전은 고혈압 환자의 안전성을 한층 높이고 있다.

그는 “3D CT 분석을 통해 환자의 골질과 혈관 상태를 정밀하게 평가하고, 컴퓨터 가이드 수술을 적용해 최소 절개로 출혈과 통증을 효과적으로 줄일 수 있다. 조직 손상을 최소화하고 회복 속도를 높이는 이 방식은 심혈관계 부담이 있는 고혈압 환자에게 유리한 선택지로 평가된다”고 설명했다.

수술 후 관리도 임플란트의 장기적인 성공을 좌우하는 중요한 요소다. 수술 직후에는 과도한 긴장과 스트레스를 피하고 정기적인 혈압 체크를 병행해야 하며, 염증 예방을 위한 식습관 조절과 철저한 구강 위생 관리가 필요하다. 정기적인 치과 검진을 통해 임플란트 주위 조직의 건강 상태를 지속적으로 점검하고, 이상 징후가 발견될 경우 초기에 치료를 받는 것이 임플란트의 장기적인 성공률을 높이는 핵심이다.

고상훈 대표원장은 “임플란트가 필요한 고혈압 환자의 경우, 혈압이 높다는 이유만으로 포기할 필요가 없다”며 “철저한 혈압 조절과 내과 협진, 디지털 정밀 시스템을 갖춘 치과에서의 맞춤 치료, 그리고 시술 후 체계적인 사후관리가 함께 이루어진다면 고혈압 환자도 안전하게 건강한 구강 기능을 되찾을 수 있다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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