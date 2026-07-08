스트레이 키즈 ‘THIS & THAT’, 기묘한 매력

오는 8월 컴백하는 스트레이 키즈(Stray Kids)가 기묘하고 초현실적인 변신을 꾀한다. '빌보드 200' 8개 앨범 연속 1위 진입의 기록을 쓴 이들이 새롭게 써내려갈 기록이 주목된다.

JYP엔터테인먼트는 8일 0시 스트레이 키즈 공식 SNS 채널에 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)' 트레일러를 공개하고 컴백 분위기를 달궜다.

스트레이 키즈와 마주하는 순간 자유와 위로의 공간이 펼쳐지는 초현실적 설정이 눈에 띈다. 영상 속 승민이 건넨 LP를 들고 정체불명 트럭 안에 걸어들어간 인물이 헤드폰에서 흘러나오는 음원을 접하자 스키즈로 가득한 세계에 빠져든다. 바리스타, 셰프, 포토그래퍼, 경매사, 댄서, 베이커리 점원 등 모두가 스트레이 키즈 얼굴을 한 비현실적 연출과 "THIS", "THAT"으로만 구성된 대사가 기묘함을 더한다.

그룹의 상징적 문구 ‘스트레이 키즈 에브리웨어 올 어라운드 더 월드(Stray Kids Everywhere All Around The World)’를 떠올리게 하는 트레일러는 스트레이 키즈가 언제, 어디서든 함께 하는 존재라는 메시지를 유쾌하게 표현했다.

6일 오후 8시 'TEST'라는 이름으로 업로드한 영상이 이번 트레일러와도 연결되어 있어 이목을 끈다. 'TEST'는 신보 티징 콘텐츠 일환이자 트레일러 본영상 공개에 앞선 프리 트레일러다.

유튜브 채널 유병재의 '무딱싫'(무서운 게 딱! 싫어) 포맷을 활용했다. 스트레이 키즈가 1인칭 캠코더 시점으로 폐가를 체험하는 모습, 진행자 유병재가 승민으로 교차되어 보이는 장면이 서늘한 무드를 완성시켰다.

이어 번호판 'THIS & THAT'을 단 트럭이 등장해 기이한 세계로 향하는 게이트임을 암시하며 궁금증을 높였다.

오는 8월 7일 새 앨범 'THIS & THAT'과 함께 2026년 첫 컴백을 맞이하는 스트레이 키즈는 신보 발표를 앞두고 6월 24일 새 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)을 선보인 바 있다.

더 큰 세상으로 나아가겠다는 포부가 담긴 신곡을 통해 해외 43개 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위와 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 최정상을 차지했다. 해당 곡은 'THIS & THAT'에 정식 수록된다.

컴백과 함께 새 월드투어 '런 잇(RUN IT)'을 전개할 예정이다. 9월에는 브라질 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)와 스트레이 키즈 주축 신규 페스티벌 ‘스트레이시티STRAYCITY)’로 라틴 아메리카 3개 지역을 찾는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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