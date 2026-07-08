안희연·배정남, 우연이 만든 인연…‘사랑이 온다’ 설레는 첫 만남

우연한 인연이 서로의 삶을 바꾼다. 배우 안희연과 배정남이 상처를 보듬으며 위로를 건네는 따뜻한 케미를 예고했다.

KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작진은 8일 두 사람의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

사랑이 온다는 깨진 가족의 조각을 다시 이어 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 이야기를 그린 패밀리 드라마다.

극 중 안희연은 생활력 강한 반찬가게 직원 한규림을, 배정남은 무뚝뚝하지만 정 많은 부산 남자 조흥식을 연기한다. 서로 다른 삶을 살아온 두 사람이 예상치 못한 인연을 계기로 가까워지며 어떤 관계를 만들어갈지 관심이 모인다.

공개된 스틸에는 두 사람의 첫 만남이 담겼다. 주변 사람을 먼저 챙기는 한반장 기질의 한규림은 길에서 쓰러진 박수남(강애심)을 발견하고 병원까지 함께한 뒤 아들에게 연락하며 인연의 시작을 만든다.

뒤늦게 병원에 도착한 조흥식은 어머니를 도와준 한규림에게 감사 인사를 전하려 하지만, 한규림은 이를 사양한 채 조용히 자리를 떠난다. 어머니가 의식을 되찾는 모습을 지켜본 조흥식은 안도와 함께 그녀를 꼭 찾아 고마움을 전하겠다고 다짐한다. 우연히 시작된 만남이 두 사람의 삶에 어떤 변화를 가져올지 기대를 모은다.

또 다른 스틸에서는 예상치 못한 상황에 당황한 한규림 곁을 묵묵히 지키는 조흥식의 모습도 포착됐다. 차분한 눈빛과 든든한 태도로 한규림을 안심시키는 조흥식의 배려는 두 사람 사이에 서서히 싹틀 신뢰와 감정의 변화를 예감하게 한다.

고단한 현실 속에서도 씩씩하게 살아가는 한규림과 서툰 표현 속 진심을 품은 조흥식이 서로에게 어떤 위로가 되어갈지, 두 사람이 함께 완성해 갈 따뜻한 인생 이야기에 관심이 쏠린다.

제작진은 “안희연과 배정남 배우는 인물들의 인간미 넘치는 매력을 생동감 있게 표현해 내고 있다”며 “두 배우 특유의 소탈하고 건강한 에너지가 작품 속에 고스란히 녹아들어, 보기만 해도 절로 미소가 지어지는 유쾌하고 따스한 분위기를 선사할 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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