워너원 9人, 9년 만에 KCON 오른다

올해 감동의 재결합을 이뤄낸 그룹 워너원이 KCON 무대로 다시 뭉친다.

CJ EMM에 따르면 워너원은 오는 8월 14일 열리는 ‘KCON LA 2026’ 첫째 날 공연에 오른다. 14일부터 16일까지 사흘간 미국 LA 컨벤션센터 및 크립토닷컴 아레나에서 개최되는 ‘KCON LA 2026’의 최종 아티스트 라인업에 오른 것.

‘KCON LA 2026’는 K-POP을 넘어 K-라이프스타일까지 아우르며 다양한 ‘K’를 직접 경험하고 발견하는 한층 확장된 경험과 재미를 제공할 계획이다. 글로벌에서 주목하는 K-POP 아티스트를 비롯해 K-콘텐츠를 이끌고 있는 주역들과 분야별 메신저들이 함께해 글로벌 K러버들과 만난다.

워너원은 스페셜 퍼포먼스를 준비 중이다. 2017년 KCON 무대에 선 이후 9년 만에 다시 KCON 무대에 오른다. 특히 KCON LA는 데뷔 직후 처음으로 글로벌 워너블과 만났던 무대다.

워너원은 앞서 리얼리티 프로그램 ‘워너원고 : 백투베이스(WANNA ONE GO : Back to Base)’로 7년 만에 다시 뭉쳐 사랑받은 바 있다. 이번 무대는 군 복무 중인 강다니엘과 중국에서 영화감독으로 활동 중인 라이관린을 제외한 9명의 멤버가 함께 선보일 예정이다.

M COUNTDOWN 스테이지는 한층 풍성해진 콘서트 경험으로 글로벌 팬들을 만난다. NCT 127, ZEROBASEONE(제로베이스원), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)가 KCON LA 2026 데이별 헤드라이너로 나서 각각 약 1시간 규모의 무대를 선보이며 LA의 밤을 뜨겁게 달군다. 또한 본 공연 전에는 차세대 루키 아티스트들의 프리쇼가 진행돼 현장의 열기를 먼저 끌어올릴 예정이다.

오직 KCON을 위해 준비된 스페셜 스테이지들도 연이어 예고되고 있다. 오이소박이라는 애칭으로도 불리우는 Mnet ‘엠카운트다운’의 MC진 소정환, 박건욱, 계훈의 스페셜 스테이지부터 제로베이스원의 미니 6집 수록곡 ‘Exotic’의 무대 최초 공개, 제로베이스원 김태래의 아이유 ‘Love wins all’ 솔로 커버 무대, 미야오(MEOVV)의 블랙핑크 ‘뛰어(JUMP)’ 커버 무대, 그리고 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)과 비트박서 윙(WING)의 ‘FORMULA’ 컬래버 스테이지까지 장르와 경계를 넘나드는 컬래버레이션, 최초 공개 무대, 스페셜 커버 무대는 물론 관객 참여형 퍼포먼스까지 더해 단순 공연을 넘어선 인터랙티브 쇼의 재미를 선사할 전망이다.

이밖에도 매해 KCON에서 뜨거운 반응을 얻어온 팬과 아티스트가 함께 무대를 완성하는 시그니처 콘텐츠 ‘DREAM STAGE(드림스테이지)’가 펼쳐진다. 페스티벌 그라운즈는 올해 테마 ‘K-SOUL CITY’를 중심으로 LA 한복판에 K-라이프스타일을 집약한 도시형 축제 공간으로 꾸며진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]