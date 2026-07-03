현대차그룹, 영남권에 10년간 42조 투자…AI 자율주행·미래부품 거점 키운다

현대자동차그룹이 향후 10년간 영남권에 42조원을 투자한다. 자율주행 레벨4 이상 AI 기반 차량과 미래 핵심 부품, 제조 특화 인공지능(AI), 미래 항공·우주, 에너지 인프라 등을 아우르는 첨단산업 거점으로 영남권을 육성하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 정부 부처 및 영남권 지방자치단체와 ‘영남권 첨단산업 육성을 위한 투자양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU에는 재정경제부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기획예산처 등 정부 부처와 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도 등이 참여했다.

현대차그룹은 영남권을 AI 제조 허브, 미래 핵심 부품 클러스터, 제조 특화 AI 기반 생산 혁신, 미래 항공·우주, 지속가능 에너지 인프라 구축의 핵심 지역으로 키울 계획이다. 이를 통해 그룹의 미래 성장동력을 확보하고, 글로벌 첨단산업 경쟁력을 높인다는 방침이다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 “현대차그룹의 모태인 영남권에 AI 기반 첨단 자율주행 모빌리티와 핵심 부품 제조, 신사업 분야 투자를 확대해 미래 첨단산업의 핵심 거점으로 육성하겠다”며 “대한민국 산업 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 말했다.

투자의 중심에는 현대차 울산공장이 있다. 현대차그룹은 세계 최대 단일 완성차 공장인 울산공장을 미래 모빌리티 산업의 핵심 기지로 전환한다는 계획이다. 올해 4분기 가동 예정인 울산 전기차(EV) 공장을 포함해 최첨단 자동화와 통합 생산체계를 갖춘 AI 제조 허브를 구축한다.

현대차그룹이 내세운 AI DV는 AI Defined Vehicle의 약자로, AI가 차량 데이터를 기반으로 스스로 학습하고 판단하는 차량을 의미한다. 그룹은 글로벌 모빌리티 시장에서 AI 기반 차량 경쟁이 본격화하고 있는 만큼, 로보택시 수준의 자율주행 레벨4 이상 AI DV 기술 고도화에 속도를 낼 방침이다.

수소 분야 투자도 병행된다. 울산 수소연료전지공장은 수소 모빌리티와 청정에너지 산업 확대를 위한 전략적 생산기지로 조성된다. 이곳에서 생산되는 차세대 수소연료전지와 고분자전해질막(PEM) 수전해기는 차세대 수출 주력 제품으로 육성된다.

미래 핵심 부품 클러스터도 영남권에 구축된다. 현대차그룹은 2030년까지 울산에 현대모비스 배터리 시스템 조립라인, 대구에 현대모비스 모터·제어기 생산라인, 경남 창원에 현대위아 전기차용 열관리시스템 생산라인을 마련한다. 전동화 핵심 부품의 생산 기반을 영남권에 확충해 밸류체인 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

제조 현장에는 제조 특화 AI인 ‘매뉴팩처링 AI’가 적용된다. 현대차그룹이 구상하는 지능형 공장은 AI가 생산 설비, 물류, 품질 관리 등 공장 전반을 판단하고 최적화하는 방식이다. 이를 통해 생산 효율과 품질 경쟁력을 동시에 높인다는 목표다.

영남권은 현대차그룹의 대규모 제조 거점이 집중된 지역이라는 점에서 제조 AI 실증과 확산에 적합한 지역으로 꼽힌다. 그룹은 글로벌 생산 거점에서 축적한 제조 데이터를 활용해 제조 특화 AI 모델을 개발하고, 피지컬 AI가 산업 현장을 개선하는 데이터 선순환 구조를 구축할 계획이다.

미래 항공·우주 분야 투자도 추진된다. 현대차그룹은 도심항공모빌리티를 넘어 우주 발사체와 달 탐사 로버 등으로 사업 영역을 확장한다. 미국 미래항공모빌리티 전문 법인 슈퍼널은 전동화 파워트레인 기반 차세대 기체를 영남권에서 병행 개발해 국내 미래 항공시장 기반을 마련할 예정이다.

우주 분야에서는 발사체 엔진과 달 탐사 로버 개발 등이 추진된다. 현대차그룹은 자동차와 로봇 개발 과정에서 축적한 자율주행 및 AI 기술을 활용해 우주 산업 핵심 기술 국산화를 추진한다는 계획이다.

에너지 인프라 투자도 포함됐다. 현대차그룹은 소형모듈원전(SMR), 해상풍력, 수전해 플랜트 등 안정적이고 지속가능한 에너지 공급 기반을 구축한다. 이를 통해 에너지 자립도를 높이고, 관련 분야를 차세대 수출 산업으로 육성한다는 목표다.

현대차그룹은 현재 추진 중인 새만금 프로젝트와 함께 영남권에 AI 제조, 항공·우주, 에너지 인프라 등 첨단산업 생태계를 조성해 지역 균형발전과 일자리 창출에도 기여한다는 방침이다.

현대차그룹 관계자는 “수십 년간 축적한 제조 역량을 미래 첨단산업 분야로 확장해 그룹의 성장동력을 강화하고, 국내 산업 경쟁력 제고에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@segye.com

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