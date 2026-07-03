행복한바오밥, 헬로우뮤지움과 협력…놀이·예술 결합한 어린이 교육 프로그램 개발

사진=행복한바오밥

국내 보드게임 개발·유통 기업 행복한바오밥이 어린이 전문 미술관 헬로우뮤지움과 업무협약(MOU)을 체결하고 보드게임과 예술을 접목한 어린이 교육 프로그램 개발에 나선다고 3일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 협약은 양사가 그동안 이어온 기업 후원과 보드게임 기부 활동을 기반으로 협력 범위를 확대하기 위해 마련됐다. 양측은 단순 후원을 넘어 보드게임 콘텐츠와 미술 교육을 결합한 교육 프로그램을 공동 기획·운영하는 등 전략적 파트너십을 구축하기로 했다.

협약에 따라 양사는 보드게임을 활용한 다감각 교육 프로그램을 공동 개발하고, 어린이를 위한 예술·놀이 융합 프로젝트를 추진할 계획이다. 또한 미술관 내 보드게임 체험 공간 조성 등 다양한 협력 사업도 함께 진행한다.

행복한바오밥은 보드게임을 활용한 게이미피케이션 요소를, 헬로우뮤지움은 현대미술 기반의 예술 교육 콘텐츠를 접목해 어린이들의 창의력과 문제 해결 능력, 사회정서 역량을 높이는 교육 콘텐츠를 선보인다는 방침이다.

행복한바오밥 관계자는 "그동안 이어온 후원 활동을 계기로 보다 체계적인 협력 관계를 구축하게 됐다"며 "보드게임이 가진 교육적 가치와 헬로우뮤지움의 예술 교육 노하우를 결합해 어린이들에게 새로운 배움의 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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