펫펨족의 ‘일석이조’ 여름휴가… ‘개리야스x소노펫’ 썸머브리즈

개리야스와 소노펫이 함께하는 썸머브리즈 이벤트 이미지. BYC 제공

반려동물을 가족으로 여기는 ‘펫펨족’을 위한 일석이조 여름휴가 코스가 나왔다. 반려가족 동반 리조트에 묵으며 반려동물 패션 아이템도 만날 수 있는 기회다.

BYC가 운영하는 반려동물 패션브랜드 ‘개리야스’가 펫프렌들리 리조트 ‘소노펫’과 손잡고 ‘썸머브리즈’를 행사를 개최한다고 3일 밝혔다.

이날부터 강원 홍천군의 소노펫 클럽앤리조트 비발디파크에서 상시 운영되는 이번 행사는 반려가족이 체험 이벤트를 통해 개리야스 신제품을 직접 만나볼 수 있는 기회를 제공한다.

BYC 측은 “미니게임, 퀴즈, 액티비티에 참여하면 개리야스 제품을 경품으로 제공한다”며 “또한 SNS 인증샷 이벤트로 개리야스 산책시리즈 하네스와 리드줄 세트를 선물한다”고 전했다.

올해 신제품인 산책시리즈는 기능성과 활동성은 물론 디자인도 챙긴 라인업이다.

BYC 관계자는 “특별한 여름 휴가를 계획한 반려가족이 개리야스를 직접 체험하고 즐길 수 있는 기회”라며 “앞으로도 펫프렌들리 콘텐츠 협업을 통해 반려인들과 소통하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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