“매일이 리즈 갱신”… 아이브 장원영, 장미 자수 드레스 입고 ‘요정 미모’ 과시 [스타★샷]

장원영이 밝고 화사한 비주얼을 뽐냈다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 독보적인 바비인형 비주얼을 과시했다.

2일 장원영은 자신의 SNS 계정에 꽃 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 화사한 분위기의 뷰티 행사장에서 다채로운 포즈를 취하고 있다.

이날 장원영은 상체는 슬림하게 피트되면서 스커트 라인은 볼륨감 있게 퍼지는 미니 A라인 실루엣의 드레스를 착용해 클래식하면서도 발랄한 매력을 동시에 발산했다.

장원영이 밝고 화사한 비주얼을 뽐냈다. 출처=장원영 SNS

과감하게 파인 민소매 디자인으로 가녀린 목선과 어깨 라인을 우아하게 드러냈으며, 입체적인 3D 플로럴 레이스 패브릭이 더해져 고급스러운 볼륨감을 완성했다. 특히 드레스 전면에 수놓아진 핑크빛 장미 자수는 장원영 특유의 사랑스럽고 맑은 이미지를 한층 돋보이게 만들었다.

이를 접한 글로벌 팬들은 댓글을 통해 “매일이 리즈 갱신이다”, “비현실적인 비율과 피부가 부럽다”, “미소가 비주얼을 완성한다” 등의 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]