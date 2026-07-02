츄X헤이즈 ‘RULE’, 특별한 입맞춤

솔로 가수 츄와 헤이즈가 깜짝 협업을 발표했다.

츄(CHUU)가 가창한 프로젝트 싱글 'RULE'이 오늘(2일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 헤이즈(Heize)가 피처링으로 지원사격에 나서며 특급 음악적 시너지를 발휘할 예정이다.

'RULE'은 타인의 시선에 얽매이지 않고 나만의 규칙대로 당당히 걷겠다는 주체적 메시지를 녹여낸 인디 팝 곡으로, 세상이 정한 뻔한 틀과 지루한 참견에 쿨하게 선을 긋는다는 의미를 담고 있다.

가요계 대표 솔로 아티스트로 존재감을 다지고 있는 둘의 만남이다. 츄는 지난 1월 첫 정규 앨범 'XO, My Cyberlove'를 발매했으며 헤이즈는 미니 10집 'LOVE VIRUS Pt.1' 발매를 비롯해 다채로운 협업을 통해 깊어진 음악 세계를 그려내고 있다. 당찬 노랫말과 츄의 청량한 목소리, 헤이즈의 몽환적이면서도 감미로운 음색이 더해져 기대를 높인다.

한편, 신곡은 콘텐츠엑스와 드림어스컴퍼니의 공동 음원 제작 프로젝트의 일환이다. 양사는 2023년부터 공동 음원 발매 프로젝트를 전개하고 있다. 지금까지 노을, 투빅 지환, 이대휘, 그리즐리, 케플러 김채현의 곡이 발매됐으며 츄와 헤이즈가 계보를 잇는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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