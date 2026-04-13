원바이오젠, 박성백 전 사이클 국가대표 초청 친선 라이딩 행사 개최

사진=원바이오젠

창상피복재, 의료기기 및 화장품 전문 제조기업 원바이오젠(대표 김원일)은 지난 11일 전 사이클 국가대표 박성백 선수를 초청해 친선 라이딩 행사를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 구미시 체육회가 후원하고 원바이오젠이 주최하였으며 황영조 올림픽 금메달리스트, 정태윤 전 국가대표 사이클 감독, 전국 시·도 사이클연맹 회장단 등이 참석한 가운데 마무리됐다. 이번 행사에는 전국 각지에서 약 700명의 라이더가 신청 및 초청을 통해 참여했으며 참가 접수는 오픈 25분 만에 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았다는 것이 업체 측 설명이다.

업체에 따르면 원바이오젠은 행사 현장에서 라이더들이 제품을 직접 체험할 수 있는 부스를 운영하며 참가자들과의 접점을 확대했다. 부스에서는 라이딩 전후 피부에 사용할 수 있는 화장품류 제품과, 라이딩 중 낙차 등으로 인해 발생할 수 있는 상처 부위를 케어하는 드레싱류 제품을 함께 선보였다.

참가자 기념품으로는 원바이오젠의 베스트셀링 제품인 ‘메디솝 메디컬 하이드로 스프레이 프로페셔널’, ‘메디솝 스킨 솔루션 세라베리어 MD’, ‘B5 크림’ 등이 제공됐다.

원바이오젠 관계자는 “라이딩은 체력과 기술뿐 아니라 야외 환경에 대한 사전 준비 역시 중요한 스포츠”라며 “참가자들이 경기 전후 피부 컨디션까지 세심하게 관리할 수 있도록 실질적인 체험 기회를 제공했다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 스포츠 현장과 연계한 마케팅 활동을 통해 소비자와의 접점을 더욱 확대하는 한편 생활체육 활성화에도 지속적으로 기여해 나가겠다”고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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