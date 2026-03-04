[내야외야] NC, 2026시즌 멤버십 회원 모집… ‘주니어다이노스’ 5년 만에 재개

사진=NC 다이노스 제공

프로야구 NC는 5일 오전 11시부터 2026시즌 멤버십 회원 모집을 시작한다.

홈구장 창원 NC파크를 방문하는 팬들에게 더욱 즐겁고 특별한 경험을 제공하기 위해 ‘멤버십’ 프로그램을 진행하겠다는 설명이다.

‘민트 멤버십’은 연간 구독형과 월간 구독형 두 가지 형태로 운영된다. 연간 구독형은 총 4500장 한정으로 5일 오전 11시부터 11일 오후 11시50분까지 15만9900원에 판매된다. 월간 구독형은 12일 오전 11시부터 상시 판매되며, 예매권 종류에 따라 월 기준 내야석 3만4900원, 테이블석 7만2900원에 가입할 수 있다.

‘민트 멤버십’ 회원에게는 일반 예매일보다 하루 먼저 티켓을 예매할 수 있는 선예매 혜택이 제공되며, 경기당 최대 4매까지 티켓을 선예매할 수 있다. 또한 매월 티켓 예매권 1매가 추가로 제공된다.

창원 NC파크 방문의 즐거움을 더하는 체크인 리워드 프로그램도 운영된다. ‘민트 멤버십’에 가입한 회원이 홈경기를 방문한 횟수에 따라 3회부터 60회 이상까지 단계별로 다양한 상품이 제공되며, 특히 40회 이상 방문 시 ‘민트 멤버십 플러스’ 등급으로 승급돼 한층 강화된 선예매 혜택을 누릴 수 있다.

‘민트 멤버십’은 구단 홈페이지와 모바일 앱 내 ‘민트 멤버십’ 배너를 통해 가입할 수 있다. 단, N타입 시즌티켓 회원은 중복 가입이 제한된다.

또한, NC는 미래 팬층을 확대하고 어린이 팬과의 접점을 강화하기 위해 2021년 이후 중단됐던 ‘주니어다이노스 멤버십’을 5년 만에 재개한다. 주니어다이노스 멤버십은 13세 이하 어린이 팬을 대상으로 하며, 선착순 1000명만 모집한다.

가입 회원에게는 티켓 할인, 홈경기 이벤트 참여 기회와 함께 레플리카 유니폼 1종, 유니폼 짐색 1종, 단디 안전헬멧 제공 등 다양한 혜택이 제공된다.

멤버십 관련 자세한 내용은 NC 구단 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

