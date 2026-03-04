이영은, ‘왕사남’ 관람 인증했다가 뜻밖의 구설…영화관 매너 논란

사진 = 이영은 SNS 계정

배우 이영은이 영화 관람 인증 사진으로 공중도덕 논란에 휩싸였다.

이영은은 지난 3일 자신의 SNS에 “영화 시작 전. 이때만 해도 울음바다가 될지 몰랐다. ‘왕사남’ 앓이 중”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이영은이 영화 ‘왕과 사는 남자’를 관람하기 위해 영화관을 찾은 모습이 담겼다. 소파형 좌석이 마련된 상영관에서 팝콘과 음료를 준비한 채 편안한 시간을 보내는 모습이었다.

그러나 사진 속 이영은이 신발을 신은 채 좌석 위에 발을 올리고 있는 장면이 포착되면서 일부 누리꾼들 사이에서 공중도덕을 지적하는 목소리가 나왔다.

앞서 지난 해 가수 겸 배우 민도희 역시 공항 대기석에서 신발을 신은 채 의자에 발을 올린 사진을 올려 비판을 받은 바 있다. 당시 민도희는 “공공장소에서 신발을 신은 채 발을 올린 제 모습은 결코 바람직하지 않았다”며 “여러분의 지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다”고 사과했다.

한편 이영은은 1998년 모델로 데뷔했으며, 2014년 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

