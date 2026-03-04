‘왕이 사는 남자’ 흥행 서점가로 확산…‘조선왕조실록’ 판매 2.9배↑

설민석의 조선왕조실록, 이덕일의 조선왕조실록 세트 중 세종·문종·단종 편, 새움의 단종애사(왼쪽부터).

천만 관객 돌파를 앞둔 영화 ‘왕이 사는 남자’의 흥행 열기가 서점가로 확산되고 있다. 극 중 단종의 삶과 조선 왕실의 역사를 보다 깊이 알고자 하는 관객들이 관련 서적을 찾으면서 ‘조선왕조실록’과 ‘단종애사’ 판매가 눈에 띄게 증가했다.

4일 교보문고에 따르면 영화가 공식 개봉한 지난달 4일부터 이달 2일까지 약 한 달간 조선왕조실록을 키워드로 한 도서 판매량은 개봉 이전 같은 기간보다 2.9배 늘었다. 지난해 같은 기간과 비교해도 2.1배 증가한 수치로, 영화 흥행이 도서 판매에 영향을 미친 것으로 분석된다.

관련 도서 가운데서는 설민석의 ‘설민석의 조선왕조실록’, 박영규의 ‘한 권으로 읽는 조선왕조실록’, 조아라의 ‘왕이 들려주는 조선왕조실록’ 등이 판매 상위권에 올랐다. 이덕일의 조선왕조실록 세트 중에서는 ‘세종·문종·단종’ 편이 가장 많은 관심을 받았다.

단종을 주인공으로 한 이광수의 소설 단종애사도 재조명되고 있다. 1928~1929년 동아일보에 연재된 이 작품은 작가 사후 70년이 지나 저작권이 소멸된 상태다.

영화 개봉 이후 출판사 새움이 단종애사를 새롭게 출간했고, 열림원과 더스토리도 출간을 앞두고 예약 판매를 진행 중이다. 새움판 단종애사는 지난 3일 기준 교보문고 소설 부문 일간 베스트 22위에 오르며 전날보다 14계단 상승하는 등 영화 흥행 효과를 입증하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]