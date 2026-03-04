베돈크, 24일 깜짝 컴백…새 서사 연다

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 오는 24일 첫 미니앨범을 발매하고 새로운 서사의 포문을 연다.

Baby DONT Cry는 3일 오후 6시 공식 SNS 채널에 2026년의 첫 컴백을 알리는 오프닝 트레일러 ‘The Story Begins Here(더 스토리 비긴스 히어)’를 공개해 이목을 집중시켰다.

공개된 영상은 독특하고 기묘한 배경음을 기반으로 레드 톤의 애니메이션이 펼쳐지며 몰입도를 끌어올렸다. 이어 영상 말미에는 첫 미니앨범명 ‘AFTER CRY(애프터 크라이)’와 ‘2026.03.24’라는 발매 일자가 담겼다.

아울러 영상에는 ‘CHAPTER 1. AFTER CRY(챕터 1. 애프터 크라이)’, ‘CHAPTER 2. WE BLOOM(챕터 2. 위 블룸)’, ‘CHAPTER 3. BEYOND THE LIMIT(챕터 3. 비욘드 더 리밋)’이라는 문구와 이를 표현하는 듯한 독특한 애니메이션 영상이 순차적으로 펼쳐졌다 .

이번 앨범은 Baby DONT Cry가 지난해 11월 발표한 두 번째 디지털 싱글 ‘I DONT CARE(아이 돈트 케어)’ 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보이자 첫 미니앨범. 이를 통해 한층 성장한 음악과 퍼포먼스는 물론 확장된 세계관을 담아냈다.

피네이션의 첫 번째 걸그룹 Baby DONT Cry는 시크하면서도 사랑스러운 이미지에 특유의 거침없고 당당한 에너지를 담은 노래와 퍼포먼스로 독보적인 정체성을 구축하고 있다. 이같은 매력을 발판으로 국내 2개의 브랜드 모델 발탁 및 론칭을 앞둔 일본 색조 화장품 모델로 러브콜을 받는 등 광고계에서도 차세대 K팝 아이콘으로 주목받고 있다.

최근 영국 음악 전문 매거진 NME가 발표한 2026년 주목해야 할 신예 아티스트 ‘NME 100’에 선정되며 글로벌 시장에서도 성장 가능성을 입증한 Baby DONT Cry가 이번 컴백을 통해 어떤 도약을 이뤄낼지 관심을 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

