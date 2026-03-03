hy, ‘프리바이오틱 복합 추출물’ 장(腸) 염증 완화 효과 확인

hy가 ‘프리바이오틱 복합 추출물(PME, Prebiotic Mixture Extract)’의 장 염증 완화 및 장벽 보호 효과를 확인하고, 관련 논문을 SCIE급 국제학술지에 게재했다.

PME는 녹두, 팥, 회향을 최적 비율로 혼합 추출한 식물 유래 소재다. 프리바이오틱 성분을 함유해 섭취 시 장 내 유익균의 먹이 역할을 한다.

PME는 염증을 유도한 인간 대장 상피세포에서 대표적 염증성 지표 물질인 사이토카인(TNF-α, IL-1β)의 발현을 유의적으로 감소시켰다. 동시에 장벽의 물리적 결합을 유지하는 핵심 단백질(Claudin-1, Occludin) 발현을 증가시켜 장 상피 장벽 강화 효과를 확인했다.

동물 실험에서도 유사한 결과가 나타났다. 대장염을 유도한 동물모델에 투여한 결과 ▲대장 길이 감소 억제 ▲장 투과성 개선 ▲혈청 내 염증성 사이토카인 감소 등 유의미한 변화가 관찰됐다.

연구진은 해당 소재에 함유된 항산화·항염증 성분 ‘비텍신(Vitexin)’이 장내 환경을 긍정적으로 변화시키는 주요 성분으로 작용한 것으로 분석했다.

장내 미생물 균형 개선 가능성도 확인했다. 마이크로바이옴 분석 결과 섭취 시 유익균인 ‘비피도박테리움(Bifidobacterium)’은 증가한 반면, 염증과 관련된 유해균의 비중은 낮아졌다.

김용태 hy 프로바이오틱스팀장은​ “이번 연구는 프로바이오틱스뿐만 아니라 시너지를 낼 수 있는 프리바이오틱스 소재의 기능성을 과학적으로 확인한 사례이다”며 “hy가 축적해 온 균주 및 천연물 라이브러리를 기반으로 마이크로바이옴 연구를 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

