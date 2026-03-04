[SW뮤직] ‘데드라인’ 블랙핑크, 글로벌 시장으로 ‘GO’

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 ‘데드라인’으로 새로운 기록을 써내려가고 있다.

블랙핑크는 지난달 27일 미니3집 ‘데드라인(DEADLINE)’으로 컴백했다. YG엔터테인먼트에 따르면 해당 앨범은 발매 당일인 27일 하루 동안 146만 1785장의 판매고를 올리며 자체 신기록을 경신했다. 동시에 K-팝 걸그룹 역사상 발매 첫날 기준 최고 판매량을 기록했다. 약 3년 5개월 만의 컴백에 블랙핑크 완전체 앨범을 기다려온 글로벌 팬덤의 기대감이 반영된 결과다.

글로벌 차트에서도 두각을 나타내고 있다. ‘데드라인’은 총 32개 지역에서 아이튠즈 앨범 차트 1위를 석권하며 월드와이드 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 'GO'는 국내 주요 음원 플랫폼 최상위권에 안착했으며, 수록곡들 또한 고른 인기를 얻고 있다.

전 세계 아티스트 최다 구독자를 보유한 블랙핑크의 유튜브 내 행보도 거침없다. 화려한 연출의 'GO' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 및 인기 급상승 음악 1위를 기록했으며 단숨에 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 등극, 현재는 조회수 1950만 회를 넘어섰다.

이번 앨범의 타이틀곡 'GO'는 한계를 넘어선 블랙핑크의 에너지를 절제된 카리스마와 강렬한 비트 위에 녹여낸 곡이다. 폭발적인 훅과 중독성 넘치는 멜로디가 임팩트를 선사한 가운데 팀 특유의 자신감을 녹여낸 노랫말이 더 높은 곳으로 나아갈 팀의 방향성을 확고히 한다.

미국의 유력 음악 매거진 롤링스톤은 ‘데드라인’에 대해 “블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다”고 극찬했다. 매체는 네 멤버가 함께할 때 만들어지는 마법을 세상이 기다려왔고, 이번 앨범은 이들의 앞으로를 더욱 기대하게 만드는 결과물”이라고 부연했다.

컴백을 맞아 열린 ‘데드라인’ 팝업 스토어도 세계로 뻗어나간다. YG플러스에 따르며 데드라인 팝업 스토어는 서울을 시작으로 아시아, 미주, 유럽, 오세아니아 등 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 전개된다.

아시아 지역에서는 중국 상하이, 광저우, 베이징, 창샤, 시안 등 주요 도시를 비롯해 홍콩과, 마카오, 타이베이, 가오슝에서도 팬들과 만난다. 또한 필리핀 마닐라, 태국 방콕, 인도네시아 자카르타, 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아 주요 도시에서도 ‘데드라인’ 공식 앨범과 MD를 선보인다.

미주 지역에서는 로스앤젤레스(LA)와 브라질에서 진행되며, 유럽에서는 프랑스 파리, 스페인으로 확장된다. 오세아니아 지역인 호주 멜버른과 시드니에서도 순차적으로 운영될 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

