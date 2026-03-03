'4인조 밴드' D82, 첫 전국투어 콘서트 'ACT TWO : 82' 개최...22일 서울서 포문

<사진 : 락킨코리아>

4인조 밴드 D82(디에잇투)가 첫 전국투어 콘서트에 나선다.

3일 락킨코리아는 "D82가 첫 전국투어 콘서트 'ACT TWO : 82'를 개최한다. 3월 22일 서울 공연을 시작으로 부산, 대구, 대전까지 열기를 이어간다. 상반기 전국투어와 함께 새 앨범도 준비 중이니 이들의 새로운 무대와 음악적 성장에 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.

이번 공연에서 D82는 특유의 트렌디하고 유니크한 음악 색깔을 집약한 다채로운 세트리스트에 멤버들의 완벽한 호흡이 돋보이는 밴드 사운드는 물론 몰입감을 극대화하는 무대 연출을 더해 관객들에게 잊지 못할 전율을 선사할 계획이다.

'싱어게인-무명가수전'에서 이름을 알린 보컬 한승윤을 주축으로 키보드 김창현, 베이스 김은세, 드럼 황민재로 구성된 D82는 2023년 Mnet '그레이트 서울 인베이전'을 통해 이름을 알렸고 최근 KBS2 '불후의 명곡' 설운도 특집에서 '보랏빛 엽서'를 섬세한 감성으로 재해석해 '차세대 실력파 밴드'로서의 입지를 굳혔다.

한편 D82의 첫 전국투어 콘서트 'ACT TWO : 82'의 서울 공연은 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

