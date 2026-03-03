[알립니다] 2026 소아암 어린이 돕기 VIP초청 자선골프대회

AI시대를 선도하는 경제정보를 제공하고 고품격 스포츠∙연예를 지향하는 종합경제 스포츠신문 세계비즈앤스포츠월드가 ‘2026 소아암 어린이 돕기 VIP초청 자선골프대회’를 개최합니다.

이 대회는 따뜻한 세상, 행복한 나눔을 실천하는 행사의 일환으로 열리며 시상식, 시상 만찬 등 다양한 이벤트가 마련되어 있습니다.

이번 뜻깊은 행사에 참석하셔서 상쾌한 봄바람을 즐기며 대자연을 만끽하시기 바랍니다.

대 회 명 : 2026 소아암 어린이 돕기 VIP초청 자선골프대회

일 시 : 2026년 3월 27일(금)

대회 장소 : 강원도 춘천시 클럽디 더플레이어스

대회 방식 : 3개 코스 18홀 스트로크 신페리오

시상 내역 : 메달리스트, 우승, 준우승, 롱기스트, 니어리스트 등

참가자 전원에게 경품 및 상품

대회수익금 : 소아암 어린이 돕기 단체에 기부

초청 대상 : 경제인, 체육인

문의 : 문화사업부 (02) 2000-1841∼1843

주 최 : 세계비즈앤스포츠월드

전경우 기자 kwjun@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]