‘新 버추얼 그룹’ 비던, 상반기 데뷔

새 버추얼 그룹 '비던'(B:DAWN)이 베일을 벗는다.

상반기 데뷔를 앞둔 비던은 오늘(3일) 오후 7시 공식 SNS 채널을 통해 비로고 모션을 공개한다. 두리엔터테인먼트는 “비던은 '비포 더 던'(Before the Dawn·가장 어두운 순간을 지나 빛을 맞이하기 직전)을 뜻하며, 버추얼 아이돌 2.0 시대 서막을 알린다”고 밝혔다.

로고 모션은 하루가 시작되기 전 여명을 표현, 비던의 아이덴티티를 직관적으로 보여준다. 빛의 윤곽이 서서히 드러나며 긴장감을 높이고, 시네마틱 무드 영상은 여운을 남긴다. 소속사는 “어둠을 가르는 빛은 비던이 버추얼 아이돌 시장에 새로운 바람을 일으키겠다는 의미"라며 "멤버 5명의 매력을 녹이고, 장르를 아우르며 다채로운 음악 색깔을 뽐낼 것"이라고 예고했다.

비던은 두리엔터테인먼트에서 첫 제작하는 5인조 보이그룹이다. 두리엔터테인먼트는 지난해 4월 설립한 신생 기획사로, 1년 여간 오디션을 통해 멤버들을 선발했다. 3D 캐릭터 기반 모션캡처와 애니메이션을 결합하고, 보컬 역량과 퍼포먼스를 강화했다. 추후 비주얼 필름, 데뷔 스케줄러, 티저 영상 등을 순차적으로 공개할 예정이다.

