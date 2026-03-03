KT&G, 노매뉴얼 입은 한정판 릴 하이브리드 출시

노매뉴얼의 감각을 입은 하이브리드 디바이스가 나온다.

KT&G가 한정판 ‘릴 하이브리드 3.0 노매뉴얼 에디션(lil HYBRID 3.0 NOMANUAL Edition)’을 출시한다고 3일 밝혔다.

이번 한정판은 ‘매뉴얼에 없던 만남’을 콘셉트로 한다. 하이브리드 디바이스 최초 패션 브랜드와 협업해 제작된 제품이다. 제품 색상은 대리석 질감을 살린 ‘어반 화이트’ 제품과 메탈릭 느낌을 강조한 ‘스톤 그레이’ 총 2종의 컬러로 출시된다.

특히, 한정판에는 노매뉴얼의 감성을 담은 전용 파우치와 키링이 동봉돼 있다. 파우치에는 릴 하이브리드의 액상 카트리지를 담아 보관할 수 있는 전용 공간이 마련됐다.

제품은 공식 온라인 판매처인 ‘릴 스토어’와 오프라인 플래그십 스토어인 ‘릴 미니멀리움’에서 구매할 수 있다. 출시 수량은 총 1만 2000대 한정으로 소비자 가격은 9만9000원이다.

김동필 KT&G NGP사업본부장은 “이번 한정판 제품을 통해 ‘릴 하이브리드 3.0’과 ‘노매뉴얼’ 브랜드의 젊은 감성을 함께 느껴보실 수 있을 것”이라며 “앞으로도 고객들의 취향을 반영한 다채로운 협업을 통해 궐련형 전자담배 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

