자담치킨, 신메뉴 '뿌슐랭' 출시 기념 배달의민족 7000원 할인

치킨 프랜차이즈 자담치킨은 신메뉴 ‘뿌슐랭치킨’ 출시를 기념해 배달의민족이 진행하는 대규모 할인 행사 ‘배민페스타’에 참여한다고 밝혔다.

이번 행사는 신메뉴 뿌슐랭 출시와 연계해 진행되는 프로모션이다. 자담치킨은 행사 기간 동안 최대 7000원의 파격적인 할인 혜택을 제공한다.

배민페스타는 주요 외식 프랜차이즈 브랜드가 참여해 일정 기간 할인 혜택을 제공하는 마케팅 행사다. 자담치킨은 오는 8일까지, 또 16일부터 22일까지 두 차례에 걸쳐 참여한다.

행사 기간 중 배민배달 주문 고객 7000명에게 매일 선착순으로 7000원 할인 쿠폰을 제공한다. 총 10만명 규모의 고객이 혜택을 받을 수 있도록 구성하였다. 선착순 쿠폰이 소진된 이후에는 4천원 할인 쿠폰을 무제한으로 제공해 소비자 혜택을 높였다.

이번 프로모션은 지난달 20일 출시한 신메뉴 뿌슐랭치킨의 탄생을 기념한 것이기도 하다. 뿌슐랭치킨은 특별히 개발한 분쇄 라면 튀김옷을 입힌 순살치킨 메뉴다. 일반적인 파우더 타입 튀김과 달리, 라면 면발의 결이 살아 있는 튀김옷이 치킨 표면을 감싸 강한 크런치 식감을 구현했다. 한 입 베어 물면 라면 스낵 특유의 고소한 향과 바삭한 파쇄감이 먼저 전달되고, 이어 육즙 가득한 100% 국내산 닭다리 순살의 촉촉하고 부드러운 풍미가 이어지는 구조다. 겉은 강하게 바삭하고 속은 부드러운 이중 식감 설계가 핵심이다.

제품에는 바비큐맛과 떡볶이맛 두 가지 시즈닝이 함께 제공된다. 소비자는 전용 봉투에 치킨과 시즈닝을 넣어 흔들고 섞어 먹는 재미도 즐길 수 있다. 라면 스낵을 즐기던 경험을 치킨 메뉴에 접목한 것. 메뉴명 ‘뿌슐랭’은 ‘라면을 뿌쉈다’는 콘셉트를 반영함과 동시에, 자담치킨의 베스트셀러인 맵슐랭치킨과 시리즈 연계성을 고려한 이름이다.

자담치킨은 2011년 론칭 이후 2017년 국내 최초로 동물복지 인증 원료육을 치킨에 도입한 프리미엄 웰빙 브랜드다. 히말라야 핑크솔트 염지, 21가지 곡물과 견과류를 배합한 치킨 파우더, 빙초산 대신 발효식초를 사용한 웰빙 치킨무 등 원재료 전반에 걸친 차별화를 이어오고 있다. 현재 전국에 800여 개 가맹점을 운영하며 배달앱과 통신사 멤버십, 자사 주문앱 등 다양한 채널에서 고객 접점을 이어가고 있다.

자담치킨의 할인 혜택과 자세한 이용 방법은 자담치킨 공식 홈페이지 및 각 배달앱을 통해 확인할 수 있다.

