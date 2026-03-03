공민정, 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 합류

배우 공민정이 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’으로 색다른 매력을 선보일 예정이다.

오는 6일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

공민정은 극 중 몇 년째 화제성을 휩쓸고 있는 유명 웹툰 작가 ‘윤송’ 역으로 분한다. 윤송은 미래가 담당하고 있는 웹툰 작가로, 공민정은 지수와 함께 은근한 케미로 애증의 티키타카를 그려내며 보는 재미를 극대화할 것으로 기대된다.

또한 윤송은 감정을 감추지 않고 있는 그대로 표현하는 인물로, 공민정은 예측불가한 성격의 윤송을 완벽하게 소화하며 극적인 활약을 펼칠 예정이다.

공민정은 앞서 브라운관과 스크린을 넘나들며 대중에 존재감을 각인, 최근 연극 ‘나의 죽음을 애도하기’를 통해 오랜만에 연극 무대에 돌아오며 한계 없는 연기 스펙트럼을 재차 입증했다.

매 작품 자신만의 캐릭터를 완성하며 큰 사랑을 받고 있는 공민정. ‘월간남친’으로 통통 튀는 웹툰 작가로 변신을 예고한 공민정이 어떤 활약을 선보일 것인지 궁금증을 자아낸다.

한편 공민정이 출연하는 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’은 오는 3월 6일 전편 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

