메이저 국제대회 줄줄이… 태권도원, ‘태권도 핵심허브’ 입지 굳힌다

파라 태권도에 있어 패럴림픽 다음으로 높은 등급의 국제 대회인 세계파라태권도선수권대회(G14)가 올해 11월 태권도원에서 개최된다. 태권도원은 이 밖에도 앞서 9월 세계파라태권도그랑프리(G6)와 세계태권도그랑프리(G6) 등 메이저급 대회를 연이어 진행할 예정이다.

세계파라태권도선수권대회는 11월20일부터 사흘 동안 패럴림픽 남녀 5개 체급으로 진행한다. 태권도진흥재단과 세계태권도연맹, 대한태권도협회, 무주군은 지난달 26일 ‘무주 태권도원 2026 세계파라태권도선수권대회’ 개최 도시 협약을 체결한 바 있다. 협약을 통해 대회 개최가 공식화됐으며, 태권도진흥재단은 유관 기관과 협력해 본격적인 대회 준비에 나설 계획이다.

이로써 태권도원은 2017년 세계태권도선수권에 이어 세계파라태권도선수권까지 개최하며 태권도 성지이자 핵심 허브로서의 명성을 더 높이게 됐다.

특히 전북특별자치도와 무주군의 적극적인 지원으로 대회 유치 등 성공적인 대회 개최 기반 마련에 큰 보탬이 됐다.

태권도진흥재단은 그동안 지방 정부와의 협력을 통해 다수의 국제 대회와 세미나 등을 태권도원에서 개최하며, 국제적인 스포츠 이벤트 운영 노하우와 역량을 확보해 왔고 이번 대회 유치에서도 이러한 협력이 발판이 되었다.

세계파라태권도선수권과 함께 법정기념일인 9월4일 태권도의 날엔 G6 등급의 무주 태권도원 2026 세계파라태권도그랑프리가 예정돼 있다. 9월5일부터 3일간은 무주 태권도원 2026 세계태권도그랑프리(G6 등급)가 연이어 개최된다.

9월4일 세계파라태권도그랑프리에는 체급별 상위 랭커 12명이 참가할 예정이다. 이어 5일부터 열리는 세계태권도그랑프리에는 체급별 상위 랭커 32명이 참가하게 된다. 또한 지난해 태권도원에서 열린 2025 세계태권도그랑프리챌린지에 출전해 체급별 3위 이내에 입상한 선수들도 참가한다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “성공적인 세계파라태권도선수권대회가 되도록 철저히 준비해 나가겠다”며 “9월에 있을 G6 등급의 2개 대회와 11월 세계파라태권도선수권대회까지 태권도원을 중심으로 한 태권도 열기 확산과 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 세계태권도연맹 중앙훈련센터인 태권도원에서는 오는 6월 파라 태권도 선수들과 지도자 등이 참가하는 세계 파라태권도 합동캠프를 예정하고 있다.

이를 통해 태권도원이 세계 파라 태권도의 중심지로 도약하는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

