송성문, ML 시범경기 3호 안타… 수비에선 송구 실책

사진=키움 히어로즈 제공

2026시즌을 앞두고 미국 메이저리그(MLB)로 향한 송성문(샌디에이고 파드리스)이 시범경기 3번째 안타를 작성했다.

송성문은 3일 미국 애리조나주 피오리아의 피오리아 스타디움서 끝난 올 시즌 MLB 시범경기 애슬래틱스와의 홈경기에 7번타자 겸 3루수로 선발 출전했다. 이날 최종 기록은 2타수 1안타 1삼진이다.

이로써 송성문의 시범경기 타율은 0.214(14타수 3안타)가 됐다. 무안타 침묵을 털어냈다. 하루 전 2일 샌프란시스코 자이언츠에 맞서 3타수 0안타에 그친 바 있다.

이날 첫 타석은 2회 말 2사 3루서 상대 선발투수 메이슨 바넷이 3구째 던진 직구에 삼진으로 물러났다.

안타 생산을 재개했다. 송성문은 팀이 0-7로 뒤진 5회 말 1사 1루 애슬래틱스의 3번째 투수 루이스 메디나의 시속 157㎞ 초구를 쳐 중견수 앞 안타를 기록했다. 타구는 땅에 맞고 튀어 올라 2루수와 유격수 사이를 갈랐다.

이후 폭투 상황으로 2루를 밟았고, 프레디 페르민의 땅볼로 3루까지 내달렸다. 그러나 후속 타선의 불발로 득점엔 실패했다. 송성문은 6회 초 클레이 던건과 교체돼 이날 경기 일정을 마무리했다.

수비는 다소 아쉬웠다. 팀의 0-5 열세 속 마주한 3회 초 2사 1, 3루에서 땅볼 타구를 손쉽게 잡았다. 곧장 이닝을 실점 없이 종료할 수 있었던 상황이었다. 그러나 송성문의 1루 송구 실책이 나와 3루 주자가 홈에 들어왔고, 이날 샌디에이고의 6번째 실점을 내주고 말았다. 팀은 이날 2-7로 패했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]