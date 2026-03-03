오드유스, 더 성숙해진 ‘Babyface’…12일 컴백

그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 과감한 변신에 나섰다.

오드유스는 최근 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 싱글 ‘Babyface(베이비페이스)’의 첫 번째 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.

공개된 단체 콘셉트 포토에는 홈 파티를 연상케 하는 생동감 넘치는 분위기가 고스란히 담겨 눈길을 사로잡았다. 이전에 보여줬던 모습과 차별화된 핫한 스타일링과 다섯 멤버의 비주얼 합이 조화를 이루며 신곡에 대한 궁금증을 자아냈다.

이어 공개된 개인 콘셉트 포토는 다채로운 소품을 활용해 각기 다른 개성을 살렸다. 비비드한 색감 속에 키치하고 러블리한 무드를 감각적으로 녹여냈고, 대담한 포즈와 당찬 눈빛으로 무르익은 성숙미를 발산하며 한계 없는 콘셉트 소화력을 입증했다.

오드유스의 두 번째 싱글 ‘Babyface’는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개되며 16일에는 오프라인을 통해 음반으로도 발매된다. 이번 싱글은 10대를 막 지나온 시점에서 마주한 감정과 그 경계에서 자연스럽게 드러나는 당당한 자신감을 담았다. 또래의 이야기를 솔직하게 전했던 정체성을 바탕으로 한층 깊어진 감성과 음악을 선보이며 존재감을 뚜렷하게 각인시킬 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]