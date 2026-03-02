세븐틴, '[뉴_] 앙코르 콘서트'도 선예매 당일 매진

그룹 '세븐틴'이 앙코르 콘서트도 매진시켰다.

2일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, '세븐틴 월드 투어 [뉴_] 앙코르(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE)' 티켓이 FC 멤버십 선예매 당일인 지난달 27일 완판됐다. 공연은 다음 달 4~5일 인천아시아드주경기장에서 열린다.

세븐틴은 월드투어의 시작점이었던 이곳에서 7개월간의 대장정에 마침표를 찍게 됐다. 공연은 오프라인뿐 아니라 온라인 라이브 스트리밍으로도 볼 수 있어 전 세계 캐럿(CARAT·팬덤명)의 뜨거운 반응이 예상된다.

세븐틴은 지난 9월 13~14일 인천을 시작으로 홍콩, 북미, 일본 등에서 '세븐틴 월드 투어 [뉴_]'를 이어오고 있다.

멤버 개개인의 솔로 무대와 역동적인 단체 퍼포먼스, 웅장하고 세련된 연출로 채워진 이번 투어에 외신들도 "열기와 카타르시스로 가득 찬, 완전히 새로운 쇼"(빌보드), "세븐틴의 새 시대를 여는 전환점"(저스트 재러드) 등 호평을 쏟아냈다.

투어는 현재 아시아 주요 도시에서 성황리 진행 중이다. 세븐틴은 지난달 28일과 이달 1일 홍콩 카이탁 스타디움에 5개월 만에 재입성, K-팝 아티스트 최초 4회 매진 공연이라는 이정표를 세웠다. 현장에는 이틀간 약 7만3000여 명의 관객이 몰려들어 이들의 높은 글로벌 인기를 실감케 했다. 공연은 오는 7일 싱가포르 내셔널 스타디움, 14~15일 방콕 내셔널 스타디움, 21일 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움에서도 펼쳐진다.

앙코르 콘서트가 마무리된 뒤에도 세븐틴의 광폭 행보는 멈추지 않는다. 팀의 '메보즈' 도겸X승관이 다음 달 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 'DxS [소야곡] 온 스테이지(ON STAGE)'의 포문을 연다. 에스쿱스X민규는 24~26일 가오슝 아레나를 찾아 'CxM [더블 업(DOUBLE UP)] 라이브 파티(LIVE PARTY)'를 선보인다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]