유재석, 김동현 성덕 등극…‘매미킴적 사고’에 홀릭

유재석이 ‘김동현 밈’의 성덕이 된다.

오는 3일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘틈만 나면,’은 2MC 유재석, 유연석과 함께 격투기 선수 출신 방송인 추성훈, 김동현이 은평구 일대에 배꼽 잡는 웃음 바이러스를 전파한다.

특히 유재석이 김동현 밈에 중독됐다고 밝혀 눈길을 끈다. 앞서 김동현이 개인 방송 채널에서 사용한 ‘운동 많이 된다’, ‘굿파트너’ 등 긍정 마인드 멘트가 밈으로 급부상하며 온오프라인을 휩쓴 바. 이에 유재석이 “지난주에도 계속 그 밈 따라 했다”라며 성덕의 기쁨을 드러낸다.

김동현은 “이렇게 화제가 될 줄 몰랐다”라며 우연찮게 탄생한 밈의 비화를 밝혀 유재석의 흥미를 끌어올리는데, 어느덧 ‘매미킴적 사고’에 스며든 유재석은 “오늘 우리 운동 많이 된다”, “오늘 굿 파트너야”라며 시종일관 밈을 시전해 웃음을 자아낸다. 급기야 유재석은 “동현아 이거 굿 타이밍~”이라며 굿 파트너의 기출변형 밈까지 새롭게 만들어 원작자 김동현을 흡족케 한다는 전언이다.

하지만 김동현의 하늘을 찌르는 초긍정 마인드 때문에 탈덕 위기도 들이닥친다. 김동현은 잘 아는 길이라며 자신만만하게 앞장 서던 것도 잠시, 초행길인 유연석보다 더 헤매며 혼선을 유발한다. 심지어 틈 미션마다 “제가 이 게임 잘한다”라며 호언장담하더니 생각처럼 풀리지 않자 “왜 어려운 게임을 주셨냐”라며 순식간에 태세전환에 나서 형들의 원성을 산다. 이 와중에도 김동현이 게임 고수라도 된 듯 필승법(?)을 강연하려 하자 참다못한 유재석은 “얘 자꾸 당연한 얘기만 해!”라며 아우성쳐 폭소를 유발한다고.

과연 이날 유재석의 팬심을 흔든 김동현의 근자감(?)이 통할지, 매미킴적 사고로 똘똘 뭉친 유재석, 김동현의 유쾌한 케미에 기대가 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

