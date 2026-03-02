에이티즈, 밀라노 패션위크 뜨겁게 달궜다...스타일리시 매력

[사진 제공 = DIESEL / Dolce&Gabbana / PRADA]

그룹 에이티즈(ATEEZ) 윤호, 우영, 산이 밀라노 패션위크를 뜨겁게 달궜다.

2일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 윤호는 지난 24일(이하 현지시간) '디젤 FW26 패션쇼(DIESEL FALL WINTER 2026 FASHION SHOW)'에 한국 아티스트 중 유일하게 참석하여 남다른 존재감을 드러냈다.

윤호는 독특한 질감이 돋보이는 레더 의상에 브랜드명이 새겨진 액세서리를 착용해 화제의 중심에 섰다. 쇼장에 등장한 순간부터 시선을 압도, 끝없는 플래시 세례를 받으며 열렬한 환영 속에 첫 밀라노 패션쇼를 즐겼다.

우영은 쇼 참석을 위해 출국하는 공항 패션부터 많은 취재진의 이목을 끌었다. 미니멀한 디자인이 돋보이는 리나일론 재킷에 벨트가 돋보이는 버클백으로 포인트를 주며 캐주얼하면서도 감각적인 출국 룩을 완성시켰다.

지난달 26일 밀라노 현지 프라다(PRADA) FW26 여성복 패션쇼에 등장한 우영은 컬러풀한 의상에 빈티지 무드의 브라운 재킷을 매치해 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 스타일리시한 매력으로 스포트라이트를 한몸에 받은 그는 여유로운 표정과 포즈로 화답하며 프로페셔널한 모습을 보였다.

산은 지난달 28일 돌체앤가바나(Dolce&Gabbana) 2026년 가을겨울 여성쇼에 브랜드 앰배서더로 참석했다. 파자마 셋업으로 따뜻하고 편안한 분위기를 자아냈는가 하면, 당당한 애티튜드와 화사한 미소로 현장을 환하게 밝히며 수많은 이들의 눈길을 끌었다.

에이티즈는 2일과 3일 멜버른, 6일과 7일 시드니, 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'의 열기를 이어간다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

