강원FC, 3일 강원도에서 역사적인 16강전 열린다…마치다와 ACLE 1차전 홈경기

강원FC가 창단 첫 아시아 무대 8강 도전을 홈에서 시작한다.

강원FC는 오는 3일 오후 7시 춘천 송암스포츠타운 주경기장에서 2025~2026 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전 마치다 젤비아와 홈경기를 치른다. 역사적인 16강전의 첫 경기가 강원도에서 열린다. ACLE 16강 토너먼트는 두 경기 합산 스코어로 승부가 갈린다. 강원FC는 홈경기에서 분위기를 주도해 원정 부담을 줄이겠다는 계획이다.

강원FC는 리그스테이지 마지막까지 치열한 경쟁을 펼친 끝에 16강 진출을 확정했다. 창단 이후 처음으로 출전한 아시아 무대에서 토너먼트에 올랐다. 강원FC는 16강에 만족하지 않고 더 높은 무대를 향한 도전을 이어간다.

마치다 젤비아는 2023시즌 J2리그 우승으로 창단 최초의 J1 승격을 이뤘다. 2024시즌에는 J1리그 3위를 기록하며 첫 ACLE 진출권을 확보했다. 처음 출전한 ACLE에서 동아시아 리그스테이지 1위로 16강에 올랐다.

강원FC는 경기장을 찾는 팬들을 다양한 먹거리를 준비했다. 닭강정과 닭꼬치, 떡볶이와 어묵, 다코야키와 오코노미야키, 흑돼지덮밥, 피자, 커피 등 다양한 메뉴를 판매하는 푸드트럭 7대를 운영한다. 현장에는 QR코드와 키오스크 주문 시스템이 마련돼 편리하게 이용할 수 있다.

강원FC는 경기 당일 MD스토어와 마킹부스를 오후 5시부터 오후 9시 30분까지 운영한다. 이번 경기에서는 2026시즌 ACLE 유니폼 4종을 판매한다. MD상품을 구매한 팬 선착순 100명에게는 ACL 기념 티켓을 증정한다.

강원FC는 자원 순환 가치를 담은 업사이클링 카드·동전 지갑과 짐색을 새롭게 선보인다. 일상에서 환경 보호를 실천할 수 있는 의미를 담았다. 마스코트 실리콘 키링, 엠블럼 실리콘 마그넷 등 수집 욕구를 자극하는 신상품도 함께 출시한다. 3만 원 이상 구매 고객에게는 온라인스토어 앱 할인 쿠폰 즉석 뽑기 기회를 1회 제공한다.

강원FC의 ACLE 16강 1차전 마치다 젤비아전 예매는 NOL티켓(nol.interpark.com/ticket)에서 가능하다.

